Rendimientos bonos Tesoro EEUU suben a la espera de datos sobre el empleo

Por Karen Brettell

6 ene (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron el martes, con los operadores esperando a que datos sobre el empleo de esta semana ofrezcan nueva información sobre la fortaleza del mercado laboral estadounidense y mientras las empresas aumentaban la emisión de deuda corporativa.

* Los efectos del cierre del Gobierno federal están empezando a desaparecer, lo que proporcionará publicaciones económicas más fiables esta semana. La Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) del miércoles y el informe de empleo del viernes para diciembre son los principales datos de esta semana.

* "Esperamos ver un repunte de la volatilidad a medida que algunos de estos datos empiecen a publicarse de forma más regular, tras un periodo muy complaciente a finales de 2025", dijo Zachary Griffiths, responsable de estrategia macroeconómica y de grado de inversión de CreditSights.

* Los datos del viernes mostrarían que los empresarios sumaron 60.000 trabajadores en diciembre, según la mediana de las estimaciones de los economistas encuestados por Reuters. También se espera que la tasa de desempleo descienda al 4,5%, tras un inesperado aumento en noviembre a un máximo de cuatro años del 4,6%.

* Según Griffiths, un aumento del empleo menor de lo esperado podría provocar una baja de los rendimientos, con la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años volviendo a la zona del 4%.

* El rendimiento de los bonos a 10 años subió 1,6 puntos básicos al 4,179%, cerca de la parte alta del rango en el que se ha mantenido desde principios de septiembre.

* El rendimiento de las notas a 2 años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de la Reserva Federal, subió 2,1 puntos básicos al 3,476%.

* El diferencial de rendimientos entre las tasas a dos y 10 años se situaba en 70 puntos básicos, tras haber alcanzado anteriormente los 72,2 puntos básicos, la mayor pendiente desde abril.

* Stephen Miran, gobernador de la Reserva Federal cuyo mandato finaliza a finales de enero, dijo el martes que el banco central necesita recortar las tasas de interés de forma agresiva este año para que la economía siga avanzando.

* Los bonos podrían verse presionados por la fuerte emisión de deuda corporativa, ya que enero suele ser un mes muy activo para el mercado de deuda corporativa. (Reporte de Karen Brettell; edición en español de Javier López de Lérida y Juana Casas)