Rendimientos bonos Tesoro EEUU suben ante especulaciones sobre política de la Fed bajo Warsh

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 3 feb (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subían el martes, mientras los operadores evaluaban los posibles cambios en ⁠la política de la Reserva Federal ⁠bajo el mandato de Kevin Warsh y se enfrentaban a retrasos en los datos económicos debido al cierre parcial del Gobierno federal.

* El presidente Donald Trump nominó el viernes a Warsh ⁠para dirigir la ‌Fed cuando ​termine el mandato de Jerome Powell en mayo. Warsh tenía fama de tener un sesgo de línea dura ​ante la inflación en su anterior etapa en el banco central, pero ahora aboga por una bajada ‌de las tasas.

* Jason Pride, jefe de estrategia de inversión ‌e investigación de Glenmede, considera probable que la ​Fed recorte las tasas en 25 puntos básicos dos veces este año, lo que ya se refleja en gran medida en los precios del mercado. Por su parte, la curva de rendimiento probablemente se empinará ante la perspectiva de que Warsh pueda intentar reducir el tamaño del balance de la Fed.

* Warsh ha argumentado que las grandes tenencias de la Fed distorsionan las finanzas de la economía. En un artículo de opinión publicado en noviembre en The Wall Street Journal, escribió: "El abultado balance de la Fed, diseñado para ⁠apoyar a las grandes empresas en una época de crisis ya pasada, puede reducirse significativamente".

* El rendimiento de los bonos a dos años, ​que suele moverse en consonancia con las expectativas de tasas de la Fed, subía 0,8 puntos básicos, al 3,578%. El rendimiento de los bonos a 10 años ganaba 0,7 puntos básicos, al 4,284%.

* La curva de rendimiento entre los bonos a dos y a 10 años se mantenía prácticamente plana, en torno a los 70 puntos básicos, tras alcanzar los 72,7 puntos básicos el lunes, la más pronunciada desde abril.

* La mejora de los datos económicos ha retrasado ⁠las expectativas sobre cuándo la Fed volverá a recortar las tasas hasta junio, aunque una fuerte desaceleración del mercado laboral podría ​volver a adelantar las apuestas por una bajada de tipos.

* El esperado informe de empleo del Gobierno para enero se ha retrasado debido al cierre parcial del Gobierno. Estaba previsto para el viernes.

* La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, intentará aprobar el martes un ‍acuerdo que ponga fin al cierre, a pesar de la oposición de una inusual alianza entre demócratas y conservadores.

* El aumento de la productividad está ayudando a las empresas a aliviar las presiones sobre los costos, lo que contribuye a la lucha contra la inflación de la Fed, pero es difícil predecir si esto persistirá y, por lo tanto, es difícil saber cómo debería responder la ​política monetaria, afirmó el martes el presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin.

* Por su parte, el gobernador de la Fed, Stephen Miran, siguió defendiendo en una entrevista concedida el martes a Fox Business Network la necesidad de que el banco central recorte agresivamente las tasas ‍de interés este año. (Reporte de Karen Brettell; edición de Andrea Ricci; Editado en Español por Ricardo Figueroa)