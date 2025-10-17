Rendimientos bonos Tesoro EEUU suben ante menor temor por bancos y China

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 17 oct (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron el viernes, porque se calmaba el temor por la tensión comercial con China y la calidad crediticia en los bancos regionales, pero el retorno de la deuda a 10 años todavía sumó una tercera semana consecutiva de descensos.

* Los retornos han retrocedido desde el viernes pasado, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con elevar los aranceles a los productos chinos a tres dígitos.

* Luego, esta semana se decidió el cobro de más tasas portuarias recíprocas a las empresas de transporte marítimo y las críticas de funcionarios estadounidenses a la ampliación de los controles de exportación de tierras raras por parte de China.

* El jueves, la preocupación por los bancos regionales y el mercado de crédito mermaron aún más el apetito por el riesgo, después de que Zions Bancorporation dijo que asumiría una pérdida en dos préstamos comerciales e industriales tras las quiebras del fabricante de piezas de automóviles First Brands y del banco de alto riesgo Tricolor.

* Pero los temores sobre la tensión comercial parecieron disiparse en cierta medida después de que Trump dijo que su propuesta de aranceles sobre los productos procedentes de China no sería sostenible y también confirmó que se reuniría con el presidente chino, Xi Jinping, dentro de dos semanas en Corea del Sur.

* Además, la preocupación por el contagio entre los bancos regionales se disipó tras las sólidas ganancias de varias firmas del sector.

* "Lo que inició los temores de riesgo son las preocupaciones de que las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China puedan seguir empeorando mucho, y ahora el mercado está encontrando razones para que ello ocurra", dijo Rob Haworth, estratega de inversiones de U.S. Bank Wealth Management en Seattle.

* "El mercado está retrocediendo en parte y tratando de evaluar la gravedad real de este temor al crédito: ¿se trata de algo puntual? ¿Es más persistente? Así que creo que el mercado está evaluando eso junto con el asunto de China, y tenemos otro par de semanas de eso".

* El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió 2,3 puntos básicos, al 3,999%, tras tocar un mínimo de seis meses y medio del 3,936% al principio de la sesión, pero ha bajado 4,2 puntos básicos en la semana y casi 18 puntos básicos durante su caída de tres semanas.

El rendimiento del bono a 30 años subió 1,6 puntos básicos, al 4,599%.

* Los rendimientos también han ido bajando a medida que los recientes comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal han cimentado las expectativas de un recorte de tasas este mes.

* El rendimiento del Tesoro a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés, subió 3,1 puntos básicos, al 3,457%, tras caer antes a 3,376%, su nivel más bajo desde el 26 de agosto de 2022.

* Sin embargo, el rendimiento bajaba casi 6 puntos básicos en la semana y cayó por tercera semana consecutiva.

* Los mercados han descontado totalmente un recorte de tasas de al menos 25 puntos básicos en la reunión de octubre de la Fed y un 1% de posibilidades de un recorte mayor de 50 puntos básicos, según la herramienta FedWatch de CME.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos del Tesoro estadounidense, que mide la diferencia entre los retornos de la deuda a dos y 10 años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 54,0 puntos básicos. (Reporte de Chuck Mikolajczak; Editado en español por Javier Leira)