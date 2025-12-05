Rendimientos bonos Tesoro EEUU suben en medio de consolidación del mercado antes de reunión Fed

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 5 dic (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subían ligeramente el viernes, en un contexto general de oscilaciones, con los inversores consolidando posiciones a la espera de un recorte de las tasas por parte de la Reserva Federal la semana que viene.

* La inflación medida por el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) se ajustó a las expectativas, mientras que la confianza de los consumidores estadounidenses mejoró en diciembre. Los informes no modificaron las expectativas sobre la próxima relajación monetaria de la Reserva Federal.

* A última hora de la mañana, el rendimiento de referencia a 10 años subía 1,7 puntos básicos (pb), a 4,125%, mientras que el rendimiento de los bonos a 30 años subía 2,4 pb, a 4,788%.

* En el extremo más corto de la curva, el rendimiento de los bonos estadounidenses a dos años, que refleja las expectativas de tasas de interés, subía 2,1 puntos básicos, a 3,552%.

* El mercado espera que el Comité Federal de Mercado Abierto, que fija la política monetaria, finalice su reunión de dos días de la semana próxima anunciando que bajará la tasa de interés de referencia a un día en 25 puntos básicos, con lo que el banco central relajará su política por tercera reunión consecutiva.

* Los datos mostraron que el índice de precios PCE aumentó un 0,3% en septiembre, tras subir un 0,3% en agosto. En los 12 meses transcurridos hasta septiembre, el índice de precios PCE avanzó un 2,8%, tras subir un 2,7% en agosto.

* Excluyendo los volátiles componentes alimentario y energético, el índice de precios PCE subió un 0,2%, en línea con la subida del 0,2% de agosto. En los 12 meses transcurridos hasta septiembre, la llamada inflación subyacente aumentó un 2,8% tras subir un 2,9% en agosto.

* La Reserva Federal sigue la medida de precios PCE para su objetivo de inflación del 2%. (Reportaje de Gertrude Chavez-Dreyfuss; Edición de Kirsten Donovan, Editado en español por Juana Casas)