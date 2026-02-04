Rendimientos bonos Tesoro EEUU suben ligeramente, operadores evalúan datos

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 4 feb (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subían ligeramente el miércoles, mientras los operadores esperaban ⁠los datos económicos estadounidenses retrasados y ⁠seguían evaluando el impacto que el presidente entrante de la Reserva Federal, Kevin Warsh, podría tener en la política monetaria.

* El esperado informe sobre el empleo del Gobierno correspondiente ⁠al mes ‌de ​enero se ha retrasado con respecto a su publicación prevista para el viernes debido al cierre ​parcial del Gobierno durante cuatro días, que finalizó el martes.

* En tanto, el informe nacional ‌de empleo de ADP publicado el miércoles mostró que las ‌nóminas del sector privado estadounidense aumentaron menos de ​lo esperado en enero, en medio de la pérdida de puestos de trabajo en los sectores de servicios profesionales y empresariales, así como en el sector manufacturero.

* Robert Tipp, estratega jefe de inversiones de PGIM Fixed Income, dijo que los datos de ADP no alteran las expectativas del mercado de dos recortes de 25 puntos básicos este año, pero señaló que "el riesgo para los bonos es un crecimiento económico más fuerte en Estados Unidos".

* El rendimiento de ⁠los bonos a dos años, que suele evolucionar en consonancia con las expectativas de tasas de interés de la Fed, subía ​0,2 puntos básicos, a 3,574%. El rendimiento de los bonos de referencia a 10 años de Estados Unidos ganaba 0,7 puntos básicos, a 4,28%.

* La curva de rendimiento entre los bonos a dos y a diez años se empinaba alrededor de un punto básico, a 70,6 puntos básicos.

* Los operadores de futuros de fondos federales están descontando dos recortes de 25 puntos básicos este año debido a la preocupación ⁠por el debilitamiento del mercado laboral y a las expectativas de que Warsh supervisará una Fed con ​un sesgo más expansivo cuando termine el mandato de Jerome Powell como presidente en mayo.

* Sin embargo, un crecimiento más fuerte y cualquier repunte renovado de la inflación podrían complicar estas perspectivas. Warsh también ha abogado por que la Fed reduzca ‍el tamaño de su balance, lo que endurecería las condiciones financieras, alegando que las grandes tenencias de la Fed distorsionan las finanzas de la economía.

* Cualquier cambio en la política del balance de la Fed, por su parte, dependería probablemente de cambios en la regulación bancaria y sería poco probable que se produjera a corto plazo.

* Otros datos ​publicados el miércoles mostraron que el sector servicios de Estados Unidos se mantuvo estable en enero, pero las empresas pagaron más por los insumos, lo que sugiere que la inflación de los servicios podría repuntar tras la tendencia a la desaceleración de los ‍últimos meses. (Reporte de Karen Brettell; edición de Alexander Smith; Editado en Español por Ricardo Figueroa)