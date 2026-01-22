LA NACION

Rendimientos bonos Tesoro EEUU suben mientras mercados se preparan para la volatilidad

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 22 ene (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subía el jueves, pero operaba en un rango estrecho, mientras los inversores se preparan para episodios de volatilidad y esperan claridad sobre el acuerdo marco de Groenlandia negociado por el presidente Trump con los líderes europeos

* Trump dijo el jueves que aseguró el acceso total y permanente de Estados Unidos a Groenlandia en un acuerdo con la OTAN, cuyo jefe dijo que los aliados tendrían que intensificar su compromiso con la seguridad del Ártico para alejar las amenazas de Rusia y China

* Trump retiró el miércoles sus amenazas arancelarias sobre productos europeos y descartó tomar Groenlandia por la fuerza. Eso calmó a los inversores en deuda pública que habían vendido bonos del Tesoro los últimos días en medio de la tensión global entre Estados Unidos y Europa

* En las operaciones del mediodía en Nueva York, la rentabilidad de los bonos referenciales a 10 años subía 1,6 puntos básicos (pb), al 4,271%, tras alcanzar el martes su nivel más alto desde finales de agosto

* Los rendimientos de los bonos a 30 años subían levemente a 4,871%. El martes alcanzaron su nivel más alto desde principios de septiembre. En la parte delantera de la curva, el rendimiento de la deuda a 2 años subió 2,4 puntos básicos, a 3,621%

* Los datos económicos estadounidenses del jueves fueron dispares, pero apenas afectaron a los bonos del Tesoro

* El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidios por desempleo aumentó marginalmente la semana pasada en 1.000, a una cifra desestacionalizada de 200.000. Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado 210.000 solicitudes para la última semana

* Un informe separado de la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio mostró que el PIB aumentó a una tasa anualizada revisada al alza del 4,4%, el ritmo más rápido desde el tercer trimestre de 2023

* Inicialmente se estimó que la economía había crecido a un ritmo del 4,3% en el trimestre julio-septiembre. En el segundo trimestre creció a un ritmo del 3,8%

* El índice de precios PCE creció un 0,2% en noviembre, igualando el alza de octubre. En los 12 meses transcurridos hasta noviembre, el índice de precios PCE subió un 2,8%, tras subir un 2,7% en octubre

* Excluyendo los volátiles componentes alimentario y energético, el índice de precios PCE subió un 0,2%, al mismo ritmo que en octubre. En los 12 meses transcurridos hasta noviembre, la llamada inflación subyacente aumentó un 2,8%, tras avanzar un 2,7% en octubre. (Reportaje de Gertrude Chavez-Dreyfuss; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

