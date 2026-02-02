Rendimientos bonos Tesoro EEUU suben por la designación de Warsh para dirigir la Fed

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 2 feb (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro subían el lunes, mientras los operadores especulaban si el exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh aportará una perspectiva más expansiva al banco central estadounidense de la que ha tenido.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eligió el viernes a Warsh para dirigir la Fed cuando termine el mandato de Jerome Powell en mayo. Warsh tenía fama de ser agresivo frente a la inflación en su anterior etapa en el banco central, pero ahora aboga por una baja de las tasas.

* "No está claro qué Kevin Warsh aparecerá realmente", dijo Gennadiy Goldberg, jefe de estrategia de tasas de interés estadounidenses de TD Securities en Nueva York.

* "Creo que, en este momento, el mercado está manteniendo un perfil bajo y observando los fundamentos", agregó Goldberg.

* El rendimiento de los bonos a dos años, que suele moverse con las expectativas de tasas de interés de la Fed, subía 2,2 puntos básicos, al 3,549%. El rendimiento de los bonos de referencia a 10 años ganaba 1,2 puntos básicos, al 4,253%.

* La curva de rendimiento entre los bonos a dos y a 10 años se aplanó en torno a un punto básico, hasta situarse en 70 puntos básicos, tras alcanzar los 72,7 puntos básicos el lunes, el nivel más alto desde abril.

* Los operadores también se centran en los comentarios de Warsh sobre la reducción del tamaño del balance de la Fed, lo que podría restringir la liquidez del mercado.

* "Si bien ha adoptado un tono moderado durante el proceso de nominación, esperamos que vuelva a sus instintos anteriores. Incluso si aboga por tasas más bajas, Warsh ha tratado de compensarlo endureciendo las condiciones financieras mediante la reducción del balance", dijo Felix Vezina-Poirier, estratega jefe de BCA Research, en un informe.

* Goldberg señaló que cualquier cambio en el balance será a largo plazo y es poco probable que tenga un impacto inmediato.

* El principal foco de atención económica de esta semana será el informe de empleo de enero que se publicará el viernes, que se espera que muestre que los empleadores crearon 65.000 puestos de trabajo durante el mes, según la estimación promedio de los economistas encuestados por Reuters. La tasa de desempleo se habría mantenido estable en el 4,4%. (Reporte de Karen Brettell; edición en español de Javier López de Lérida)