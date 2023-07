Rendimientos bonos tesoro eeuu suben por mayores expectativas de inflación de los consumidores

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 14 jul (Reuters) - Los retornos de los bonos del Tesoro a 10 años subían el viernes desde mínimos de dos semanas después de que los consumidores elevaran sus expectativas de inflación en julio, pero caían en la semana, ya que los inversores apuestan a que la Reserva Federal se acerca al final de su ciclo de alzas de tasas.

* La lectura preliminar del índice general de la Universidad de Michigan mostró que la confianza de los consumidores estadounidenses alcanzó en julio su nivel más alto en casi dos años, al disminuir la inflación y mantenerse fuerte el mercado laboral.

* Las expectativas de inflación a un año aumentaron al 3,4% este mes, desde el 3,3% de junio. Las perspectivas de inflación a cinco años subieron al 3,1% desde el 3,0% del mes anterior.

* La ralentización de la inflación de los precios al consumidor y al productor en junio ha aumentado las expectativas de que la inflación siga moderándose y, a su vez, ha dado lugar a una política monetaria más moderada.

* Ahora, los mercados escudriñarán el tono del presidente de la Fed, Jerome Powell, en la reunión del banco central el 25 y 26 de julio, en busca de más indicios sobre si es probable que siga subiendo las tasas más allá de la esperada alza de 25 puntos básicos de este mes.

* Los informes de inflación "realmente no fueron tan alentadores como la celebración podría sugerir, hubo señales mixtas en ellos", dijo Will Compernolle, estratega macro de FHN Financial en Nueva York.

* "Mi expectativa es que Powell, en su rueda de prensa, intente frenar el júbilo del mercado y prepararles poco a poco para la posibilidad de que las tasas suban hasta el 5,5% o el 5,75%", agregó.

* Los rendimientos de la deuda a 10 años subían 4 puntos básicos a 3,797%, pero están por debajo del máximo de ocho meses del 4,094% del viernes pasado.

* El rendimiento de los papeles a dos años ganaba 10 puntos básicos a 4,713%, y ha bajado desde el 5,120% del 6 de julio, el nivel más alto desde junio de 2007.

