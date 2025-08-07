Rendimientos bonos Tesoro EEUU suben tras débil subasta de deuda a 30 años

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 7 ago (Reuters) -

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron ligeramente en una sesión volátil el jueves, tras una subasta débil de deuda a 30 años, la última de una serie de ventas que mostraron una demanda mediocre esta semana.

* Los retornos se alejaron de sus máximos más temprano en la sesión, después de que los datos sobre el mercado laboral y la productividad de los trabajadores no cambiaran las expectativas del mercado sobre los recortes de tasas por parte de la Reserva Federal este año.

* La subasta del Tesoro de US$25.000 millones de nuevos bonos a 30 años encontró una escasa demanda y un indicador del apetito por el riesgo de los inversores cayó a un mínimo de casi dos años. La relación entre la oferta y la demanda fue de 2,27 veces, un nivel que no se veía desde noviembre de 2023.

* El Departamento de Trabajo dijo que las solicitudes iniciales de desempleo semanales aumentaron 7000 a un nivel desestacionalizado de 226.000, el más alto desde la semana que terminó el 5 de julio y algo más que la estimación de 221.000 de los economistas encuestados por Reuters.

* La productividad de los trabajadores aumentó un 2,4% en el segundo trimestre, más que la estimación del 2,0%, lo que frenó el aumento de los costos laborales de inicios de año, que fue del 1,6%, tras una revisión al alza del 6,9% en el primer trimestre.

* Los rendimientos han estado bajando en las últimas sesiones, incluyendo una fuerte caída el viernes, tras un débil informe de empleo del Gobierno y un anuncio de la Fed de que la gobernadora Adriana Kugler dimitía anticipadamente, lo que reforzó las expectativas de un recorte de tasas en septiembre.

* Pero la caída de los rendimientos comenzó a estancarse el martes, empezando por una subasta débil de US$58.000 millones en bonos a tres años, y continuó con la subasta de US$42.000 millones de deuda a 10 años del miércoles, culminando con la venta de papeles a 30 años del jueves.

* El retorno del bono del Tesoro a 10 años subía 1,4 puntos básicos, al 4,246%, tras llegar a un pico del 4,254% tras la subasta.

El rendimiento a 30 años sumaba 1 punto básico, al 4,821%.

* Una parte muy vigilada de la curva, que mide la diferencia entre los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y 10 años , considerada como un indicador de las expectativas económicas, se situó en 51 puntos básicos tras subir a un pico de dos semanas y media de 55,1 pb el miércoles.

* El rendimiento de la deuda a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal, avanzaba 3,3 puntos básicos, al 3,734%, tras haber subido al 3,736% en la sesión.

* Los riesgos para el mercado laboral han aumentado, pero sigue siendo demasiado pronto para comprometerse a recortar las tasas antes de la próxima reunión de la Reserva Federal ya que quedan datos clave por llegar y aún se espera que la inflación aumente en los próximos meses, dijo el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic.

(Reporte de Chuck Mikolajczak; edición en español de Javier López de Lérida y Javier Leira)