Rendimientos bonos Tesoro EEUU suben tras elección de Warsh para dirigir la Reserva Federal

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 2 feb (Reuters) - Los rendimientos de ⁠los bonos del Tesoro subieron ⁠el lunes, mientras los operadores especulaban si el exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh aportará una perspectiva más expansiva al banco central estadounidense ⁠de la ‌que ha ​tenido.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eligió el viernes a Warsh ​para dirigir la Fed cuando termine el mandato de Jerome Powell en mayo. ‌Warsh tenía fama de ser agresivo frente ‌a la inflación en su anterior etapa ​en el banco central, pero ahora aboga por una baja de las tasas.

* "No está claro qué Kevin Warsh aparecerá realmente", dijo Gennadiy Goldberg, jefe de estrategia de tasas de interés estadounidenses de TD Securities en Nueva York.

* "Creo que, en este momento, el mercado está manteniendo un perfil bajo y observando los fundamentos", agregó Goldberg.

* El rendimiento de los bonos a dos años, ⁠que suele moverse con las expectativas de tasas de interés de la Fed, subía 3,8 puntos básicos al ​3,565%. El rendimiento de los bonos de referencia a 10 años ganaba 3,2 puntos básicos, al 4,273%.

* La curva de rendimiento entre los bonos a dos y a 10 años se aplanó en torno a un punto básico, hasta situarse en 70 puntos básicos, tras alcanzar los 72,7 puntos básicos el lunes, el nivel más alto desde abril.

* ⁠Los operadores también se centran en los comentarios de Warsh sobre la reducción del tamaño ​del balance de la Fed, lo que podría restringir la liquidez del mercado.

* "Si bien ha adoptado un tono moderado durante el proceso de nominación, esperamos que vuelva a sus instintos anteriores. Incluso si ‍aboga por tasas más bajas, Warsh ha tratado de compensarlo endureciendo las condiciones financieras mediante la reducción del balance", dijo Felix Vezina-Poirier, estratega jefe de BCA Research, en un informe.

* Goldberg señaló que cualquier cambio en el balance será a largo plazo y es poco probable que tenga un ​impacto inmediato.

* En tanto, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos dijo el lunes que el muy esperado informe de empleo de enero no se publicará el viernes debido a un cierre parcial ‍del Gobierno federal. (Reporte de Karen Brettell; edición en español de Javier López de Lérida)