Rendimientos bonos Tesoro EEUU suben tras sanciones a Rusia, mercados esperan datos de inflación

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 23 oct (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subían el jueves, después de que el presidente Donald Trump impuso sanciones a las dos mayores compañías petroleras de Rusia, mientras que los inversores se preparaban para una próxima lectura de la inflación.

* Las sanciones dirigidas a Rosneft y Lukoil provocaron un salto en los precios mundiales del petróleo de alrededor del 5% y marcaron un cambio de política de Trump en su intento de poner fin a la guerra en Ucrania, mientras que India sopesaba recortar las importaciones rusas.

* La rentabilidad de la deuda de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años subía 3,3 puntos básicos, a 3,986%, tras tocar un máximo de sesión del 3,997%. La rentabilidad del bono a 30 años ganaba 3 puntos básicos, a 4,569%.

* Los mercados han estado lidiando con una escasez de datos económicos debido al cierre del gobierno de Estados Unidos, ahora en su día 23 y el segundo más largo de la historia.

* Sin embargo, la Oficina de Estadísticas Laborales dijo la semana pasada que publicaría el informe de inflación al consumidor de septiembre el viernes para ayudar a la Administración de la Seguridad Social con su ajuste anual del costo de la vida para 2026 para millones de jubilados y otros beneficiarios de prestaciones, lo que podría influir en las expectativas del mercado sobre la senda de recortes de tasas de interés de la Reserva Federal.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que mide la diferencia entre la deuda a dos y diez años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 51,7 puntos básicos.

* El retorno a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas sobre la tasa de interés oficial de la Reserva Federal, subía 2,3 puntos básicos, a 3,467%.

* Según la herramienta FedWatch de CME Group, los mercados prácticamente han descontado un recorte de tasas de al menos 25 puntos básicos en la reunión de política monetaria del banco central estadounidense de la semana que viene, con unas expectativas de recorte del 98,9%. (Reporte de Chuck Mikolajczak; Editado en Español por Ricardo Figueroa)