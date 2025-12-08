Rendimientos bonos Tesoro EEUU suben tras terremoto de Japón, a la espera de reunión de la Fed

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 8 dic (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subían el lunes, después de que un fuerte terremoto sacudió Japón y mientras los inversores se preparaban para el próximo anuncio de política monetaria de la Reserva Federal.

* Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió la región noreste de Japón, provocando alertas de tsunami y órdenes de evacuación de los residentes.

* El Banco de Japón se ha visto presionado para subir las tasas de interés con el fin de combatir la inflación e intentar estimular el crecimiento económico, y se esperaba que procediera a un aumento de los costos de endeudamiento en su reunión de política monetaria de la próxima semana.

* "Esto viene de un gobierno que ya parece estar buscando formas de promover el crecimiento económico. En mi opinión, el terremoto provocaría cierta inflación, que es precisamente lo que están tratando de controlar", dijo Jim Barnes, director de renta fija de Bryn Mawr Trust en Berwyn, Pensilvania.

* La rentabilidad de la nota de referencia a 10 años subía 4,9 puntos básicos, a 4,188%, tras alcanzar el 4,19%, su nivel más alto desde el 26 de septiembre, y se encaminaba a su tercera sesión consecutiva de ganancias.

* El retorno a 30 años ganaba 3,8 puntos básicos, a 4,833%, su máximo desde el 5 de septiembre.

* Los participantes en el mercado también estaban pendientes de la decisión del banco central estadounidense el miércoles.

* Las expectativas de que la Fed recorte su tasa de interés oficial en 25 puntos básicos se sitúan en el 87,4%, según la herramienta FedWatch de CME Group. Los mercados estaban valorando en menos de un 30% la posibilidad de un recorte hasta que los comentarios de los funcionarios de la Fed en las últimas semanas provocaron un cambio en las expectativas.

* Una parte muy vigilada de la curva, que mide la diferencia entre las tasas a dos años y 10 años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 58,0 puntos básicos.

* El rendimiento a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Fed, ganaba 4,2 puntos básicos, a 3,606%, tras subir hasta el 3,61%, su nivel más alto desde el 20 de noviembre. (Reporte de Chuck Mikolajczak; Editado en Español por Ricardo Figueroa)