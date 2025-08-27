Rendimientos de bonos a dos años, en el punto de mira de la Fed

Por Karen Brettell

27 ago (Reuters) - Los rendimientos a dos años, sensibles a las tasas de interés, cayeron a mínimos de casi cuatro meses el miércoles y la curva de rendimientos se empinó mientras los operadores evaluaban la probabilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueda hacer más nombramientos en la Reserva Federal.

* La demanda de la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, contra el intento de Trump de despedirla podría presentarse tan pronto como el miércoles.

* Los operadores esperan que la política de la Fed podría ser más expansiva si Trump es capaz de hacer más nombramientos en el banco central estadounidense. Trump ha criticado repetidamente al presidente de la Fed, Jerome Powell, por ser demasiado lento a la hora de recortar los tipos de interés.

* Al mismo tiempo, los débiles datos de empleo de julio y los comentarios más moderados de Powell del viernes han llevado a los operadores a aumentar las apuestas a que la Fed recortará las tasas en su reunión del 16-17 de septiembre.

* Sin embargo, es probable que las perspectivas de los tasas sigan dependiendo de la fortaleza del mercado laboral en el futuro y de las tendencias de la inflación, que siguen sin estar claras.

* "Hay más confianza en que vamos a tener algunos recortes de tipos a corto plazo, y hay una diferencia de opinión sobre hasta qué punto eso se extiende más allá de los próximos dos meses", dijo Thomas Simons, economista jefe de Estados Unidos en Jefferies en Nueva York.

* "Todavía no está claro para mí que lo que sea que esté sucediendo en este momento y cualquier poder que Trump pueda ejercer para instalar a varias personas en la Fed sea suficiente para influir en la opinión general", agregó Simons.

* El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo el miércoles que es probable que los tipos de interés puedan bajar en algún momento, pero los responsables políticos tendrán que ver qué indican los próximos datos sobre la economía para decidir si es apropiado hacer un recorte en la reunión del próximo mes.

* Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores de futuros sobre fondos de la Reserva Federal están valorando en un 88% las probabilidades de un recorte en septiembre.

* El rendimiento de los bonos a dos años se situó por última vez en el 3,654%, lo que supone un descenso de dos puntos básicos en el día. El rendimiento de la nota de referencia a 10 años se situaba en el 4,289%, por encima del 4,256%.

* La curva de rendimientos entre las notas a dos años y a 10 años se situaba por última vez en 63,3 puntos básicos, la mayor pendiente desde el 22 de abril.

(Reportaje de Karen Brettell; Editado en español por Juana Casas)