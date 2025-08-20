Rendimientos de bonos de EEUU bajan a la espera del discurso de Powell de la Fed

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 20 ago (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron el miércoles en una sesión tranquila, mientras los inversores especulan sobre lo que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dirá el viernes en una reunión del banco central en Jackson Hole.

* Los rendimientos recortaron los descensos tras la publicación de las minutas de la reunión de julio del banco central estadounidense.

* Las actas mostraron que los dos responsables que disintieron de la decisión de la Fed de mantener las tasas de interés sin cambios el mes pasado no contaron con el apoyo de sus colegas.

* Por la tarde, el rendimiento de los bonos a dos años, vinculado a la política monetaria de la Fed, bajó 1,3 puntos básicos, al 3,741%.

* El rendimiento de referencia a 10 años perdió 1,1 puntos básicos, al 4,291%, mientras que la rentabilidad a 30 años se mantuvo estable en 4,899%.

* Algunos inversores en renta fija consideran el simposio anual de la Fed como una reunión de facto del Comité Federal de Mercado Abierto, ya que anteriores presidentes de bancos centrales la han utilizado como trampolín para señalar su próximo movimiento político o indicar un cambio de postura.

* Mabrouk Chetouane, jefe global de estrategia de mercado de Natixis IM Solutions, dijo en comentarios por correo electrónico que el impacto incierto de los aranceles del Gobierno de Donald Trump sobre la inflación debería alentar al presidente de la Fed a ser paciente. Pero la presión del mandatario para recortar las tasas de interés está aumentando y Powell podría sucumbir.

* "Como resultado, esperamos que Powell prepare a los inversores para un nuevo ciclo de recorte de tipos a partir de septiembre. Llevamos varios meses pensando que la Fed necesitaría recortar los tipos 75 puntos básicos para finales de 2025 para combatir una economía en desaceleración", agregó.

* Antes de la reunión de Jackson Hole los futuros de los fondos federales, que están vinculados a la política monetaria del banco central estadounidense, han descontado un 83% de probabilidades de relajación en septiembre, frente al 94% de hace una semana, según el FedWatch de la CME.

* En total, el mercado ha descontado unos 56 puntos básicos (pb) de relajación este año y un total de 126 pb hasta finales de 2026.

* La curva de rendimientos se mantuvo prácticamente sin cambios con respecto al nivel del martes, en 55 puntos básicos. Sin embargo, la tendencia al alza de la curva se mantuvo intacta, ya que el mercado espera que la Fed reanude su ciclo de recortes, lo que debería mantener atada la parte delantera. (Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss; edición de Philippa Fletcher.

Editado en español por Natalia Ramos y Javier López de Lérida