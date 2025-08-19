Rendimientos de bonos de EEUU caen mientras inversores esperan perspectivas de la Fed en Jackson Hole

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 19 ago (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayó el martes, mientras los inversores se preparan para una reunión clave de la Reserva Federal esta semana en la que se buscarán pistas sobre si se reanudarán los recortes de tasas de interés el próximo mes.

* El presidente de la Fed, Jerome Powell, hablará el viernes sobre las perspectivas económicas en el simposio anual que celebra el banco central estadounidense en Jackson Hole, Wyoming. Hasta entonces, el mercado de renta fija se encuentra en un compás de espera.

* "En este momento todo el mundo está en una especie de modo de esperar y ver lo que podría salir al final de la semana", dijo Jim Barnes, de Bryn Mawr Trust en Berwyn, Pensilvania.

* El rendimiento de los bonos a dos años, ligado a la política monetaria de la Fed, bajó 1,7 puntos básicos, al 3,754%.

* El retorno de las notas referenciales a 10 años perdió 3,7 puntos básicos, al 4,302%, y el de los papeles a 30 años bajó 4 puntos básicos, al 4,902%.

* La curva de rendimiento entre la deuda a dos y 10 años bajó a 56,2 puntos básicos, desde 56,7 en la tarde del lunes.

* El martes, la diferencia fue el mayor desde mediados de julio, en medio de una tendencia bajista, sobre todo como reflejo de las mayores expectativas de inflación.

* Los retornos recortaron sus declives a principios de la sesión, tras datos que mostraron que el número total de viviendas iniciadas aumentó un 5,2%, a 1,428 millones de unidades, gracias a un segundo mes de mejoras de dos dígitos en los proyectos de departamentos.

* No obstante, pese a este aumento mayor de lo esperado, los permisos de construcción -un indicador de la futura edificación de viviendas- cayeron un 2,8%, a 1,35 millones anualizados, un mínimo de cinco años, en un contexto de falta de confianza de los constructores. (Editado en español por Carlos Serrano)