Rendimientos de bonos de EEUU caen por preocupación sobre IA y con la Fed en el punto de mira

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 17 de noviembre (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos bajaba el lunes, mientras los operadores evalúan si la Reserva Federal recortará las tasas de interés el mes que viene, ante el retraso en la publicación de datos, incluido el informe mensual de empleo que se conocerá esta semana.

* Los comentarios de las autoridades de la Fed llevaron a los inversores a reducir las apuestas sobre un recorte de tasas en diciembre, que los operadores de futuros de fondos federales valoran ahora con una probabilidad de apenas el 40%.

* Al mismo tiempo, los inversores en renta variable y deuda se centran en cómo las empresas de inteligencia artificial están financiando los centros de datos, mientras crece la preocupación por la posibilidad de que estas estructuras de financiación sean menos sólidas de lo que se pensaba.

* "Eso está influyendo en lo que está sucediendo en los mercados de crédito con grado de inversión en particular y, por tanto, fluyendo de vuelta a los mercados de bonos más amplios", dijo Guy LeBas, de Janney Montgomery Scott.

* "Como la expansión de la IA es una pieza tan importante de la actual fuente de crecimiento económico, se trata de un impacto material. Ese es el argumento económico bajista que está circulando con más agresividad en estos momentos y que está ayudando a bajar un poco el rendimiento de los bonos", agregó.

* El retorno de la deuda a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de la Fed, bajaba 0,6 puntos básicos, al 3,608%, y el de las notas a 10 años restaba 0,7 puntos básicos, al 4,141%.

* La muy seguida curva de rendimiento entre los bonos a dos y 10 años se situaba en 53,1 puntos básicos.

* El principal foco de atención de la economía estadounidense esta semana será la publicación el jueves del informe de empleo de septiembre, aunque es probable que su retraso y los problemas relacionados con la recopilación de datos durante el cierre del Gobierno federal perjudique la calidad de las publicaciones durante el resto del año. (Editado en español por Carlos Serrano)