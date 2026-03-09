Rendimientos de bonos de EE.UU. descienden desde máximos, pero temores a la inflación permanecen

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 9 mar (Reuters) - Los retornos de los bonos estadounidenses bajaron desde los máximos del lunes después de que los precios del petróleo redujeran sus avances, pero las tasas a corto plazo mantuvieron el alza por el temor a que el aumento del petróleo pudiera impulsar la inflación y obligar a la Reserva Federal a recortar las tasas más tarde, o de forma menos agresiva, de lo previsto.

* Los futuros del crudo Brent escalaron un 6%, a US$98,96 por barril, tras haber superado previamente los US$119 por barril, su máximo desde mediados de 2022. El repunte se produjo cuando algunos de los principales productores redujeron los suministros y el temor a una interrupción prolongada del transporte marítimo se apoderó del mercado debido a la escalada de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

* "El petróleo es el principal impulsor de este movimiento", afirmó Tom di Galoma, director general de Mischler Financial Group.

* Tanto los rendimientos a dos años como los de 10 años registraron la semana pasada su mayor aumento semanal desde la crisis arancelaria del pasado mes de abril, debido a la creciente preocupación por la duración del conflicto con Irán.

* Los iraníes de línea dura dieron un paso al frente el lunes, saliendo a las calles para proclamar su lealtad al nuevo Líder Supremo, Mojtaba Jamenei, cuyo ascenso pareció frustrar las esperanzas de un rápido fin de la guerra en Oriente Medio.

* Las tasas de los bonos del Tesoro también están siguiendo los fuertes aumentos de los rendimientos y el aplanamiento de la curva de retornos en Europa, dijo di Galoma, señalando los informes de que los fondos de cobertura se veían obligados a salir de posiciones perdedoras.

* El rendimiento a dos años subió 3,2 puntos básicos, al 3,586%, tras haber alcanzado el 3,635%, su nivel más alto desde el 20 de noviembre. El retorno a 10 años cayó 0,2 puntos básicos, al 4,131%, tras haber cotizado previamente al 4,216%, su máximo desde el 9 de febrero.

* La curva de rendimiento entre los bonos a dos y a 10 años se aplanó en torno a 3 puntos básicos, a 54 puntos básicos. Los futuros de los fondos federales ahora dan un 67% de probabilidades a una baja de tasas en julio y están descontando casi en su totalidad una reducción en septiembre.

* Un aumento prolongado del precio del petróleo probablemente ralentizaría la economía, lo que podría llevar a los operadores a descontar más recortes de tasas.

* El Tesoro venderá esta semana 119.000 millones de dólares en deuda, incluidos 58.000 millones en bonos a tres años el martes, 39.000 millones en papeles a 10 años el miércoles y 22.000 millones en bonos a 30 años el jueves. (Reportaje de Karen Brettell; edición de Pooja Desai. Editado en español por Natalia Ramos)