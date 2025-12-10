Rendimientos de bonos de EEUU profundizan pérdidas tras recorte de tasas de la Fed

(Actualiza tras decisión de la Fed)

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 10 dic (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos profundizaron sus pérdidas el miércoles, después de que la Reserva Federal recortó las tasas de interés, una medida que fue ampliamente anticipada por los agentes del mercado, aunque señaló que probablemente se abstendrá de nuevos recortes.

* La Reserva Federal redujo las tasas 25 puntos básicos y sus nuevas proyecciones económicas mostraron que la mediana de los responsables de política monetaria ve solo un recorte de un cuarto de punto porcentual en 2026, la misma perspectiva que en septiembre. Hubo tres funcionarios que disintieron.

* "El recorte de tasas de un cuarto de punto porcentual estuvo en línea con las expectativas. Los tres disensos fueron un poco mejores que la votación anterior", dijo Peter Cardillo, economista jefe de mercado de Spartan Capital Securities.

* "El recorte de tipos de 25 puntos básicos era ampliamente esperado y las previsiones económicas siguen siendo optimistas. Yo lo vería como una declaración semimoderada, cauta", agregó.

* Los rendimientos en todo el mundo han estado subiendo en las últimas semanas, ya que muchos bancos centrales han señalado que están al final o cerca del final de sus propios ciclos de flexibilización, mientras que se prevé que el Banco de Japón suba las tasas en su reunión de política monetaria de la próxima semana.

* La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años

caía 2,6 puntos básicos, al 4,16%, tras haber retrocedido al 4,147%, y se encaminaba a romper una racha de cuatro sesiones de ganancias, la más larga en cinco semanas.

* El rendimiento del bono a 30 años caía 1,8 puntos básicos, al 4,791%.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos del Tesoro estadounidense, que mide la diferencia entre los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y diez años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situó en 59,4 puntos básicos positivos, su nivel más alto desde el 5 de septiembre.

* El rendimiento del Tesoro estadounidense a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Fed, bajaba 4,6 puntos básicos, al 3,567%.

(Editado en español por Carlos Serrano)