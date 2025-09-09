Rendimientos de bonos de EEUU suben antes de la revisión de los datos de nóminas

Por Alden Bentley

NUEVA YORK, 9 sep (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subían el martes a medida que disminuía el frenesí de compra de deuda de largo plazo, mientras los mercados esperaban una revisión de los datos de nóminas.

* El deterioro del panorama laboral estadounidense ya ha hecho que los operadores aumenten las apuestas a un mayor relajamiento monetario este año.

* El Gobierno publicará su estimación preliminar de referencia de las nóminas no agrícolas a las 1500 GMT. Los economistas prevén que el nivel de empleo para los 12 meses hasta marzo podría bajar hasta un millón de puestos de trabajo.

* El dato sigue a un aumento mucho más débil de lo esperado de 22.000 de las nóminas no agrícolas de agosto reportadas el viernes, lo que elevó los precios de los bonos y envió los rendimientos a 10 y 30 años a sus niveles más bajos en varios meses.

* "Los analistas esperan revisiones a la baja de alrededor de 750.000, lo que implicaría que el crecimiento mensual de las nóminas fue 62.500 inferior al comunicado en promedio durante el periodo. Podría haber muchas noticias y una reacción decente del mercado, pero las implicaciones para la política monetaria de la Reserva Federal a corto plazo o la evaluación de la salud del mercado laboral son limitadas", dijo Will Compernolle, estratega macro de FHN Financial en un informe a clientes.

* Está prácticamente garantizado que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) recortará las tasas de interés por primera vez desde diciembre en la reunión de la semana que viene. La cuestión ahora es cuánto y cuán agresivo será ante la creciente evidencia de que su mandato de promover el empleo se perfila como un reto equivalente a su otro imperativo de controlar la inflación.

* En las operaciones de futuros del martes, la probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos el próximo miércoles era del 93% y la de una reducción de medio punto del 7%.

* El retorno a 10 años subía 1,9 puntos básicos, al 4,065%, y el de 30 años avanzaba 2,3 puntos básicos, a un 4,713%.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos del Tesoro, que mide la diferencia entre las tasas a dos años y 10 años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 54,2 puntos básicos.

* El retorno a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Fed, subía 2,6 puntos básicos, a un 3,521%. (Compilado por el equipo de Global Finance & Markets Breaking News; Edición en español de Javier López de Lérida)