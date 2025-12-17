Rendimientos de bonos de EEUU suben mientras datos aplazados empañan perspectivas económicas

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 17 dic (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense subía el miércoles, mientras los operadores analizan los datos aplazados publicados y muestran una imagen menos completa de lo habitual de la economía del país tras un cierre del Gobierno federal de 43 días, y no se espera que la Reserva Federal vuelva a recortar las tasas de interés durante varios meses.

* Los datos publicados en la víspera mostraron que la tasa de desempleo subió de forma inesperada en noviembre, aunque los analistas dicen que las lagunas en los datos hacen que la publicación sea menos creíble de lo habitual. El jueves se conocerá la inflación de los precios al consumo de noviembre.

* "El mercado sigue sin centrarse en los datos", dijo Tom di Galoma, director gerente de Mischler Financial Group, aunque "parece que hay mucho escrutinio sobre ellos: si son o no los datos correctos y si van a cambiar drásticamente en el futuro".

* Una Fed muy dividida recortó las tasas la semana pasada, pero señaló que es improbable que los costos de endeudamiento sigan bajando a corto plazo, a la espera de que se aclare la dirección de un mercado laboral que muestra señales de debilidad, una inflación que "sigue siendo algo alta" y una economía que va a cobrar impulso el año que viene.

* El Gobernador de la Fed Christopher Waller indicó el miércoles que la entidad aún tiene margen para recortar las tasas ante la preocupación por el debilitamiento del mercado laboral.

* Los operadores de futuros de los fondos de la Fed ven sólo un 24% de probabilidades de un recorte en la reunión del 27-28 de enero y apuestan a que la próxima reducción se produzca en abril.

* El rendimiento de las notas a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas, mejoraba 2,3 puntos básicos, al 3,502%, y el de los papeles a 10 años avanzaba 1,7 puntos básicos, al 4,167%.

* La curva de rendimiento entre la deuda a dos y 10 años se empinaba cerca de medio punto básico, a 66 puntos básicos.

* El Tesoro venderá US$13.000 millones en bonos a 20 años más tarde en el día. (Editado en español por Carlos Serrano)