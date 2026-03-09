Rendimientos de bonos de EE.UU. suben mientras los precios del petróleo alcanzan un máximo en 4 años

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 9 mar (Reuters) - Los rendimientos de los bonos estadounidenses subían el lunes ante las preocupaciones sobre el aumento de la inflación después de que los precios del petróleo alcanzaron su nivel más alto desde mediados de 2022, lo que llevó a los operadores a retrasar las expectativas sobre cuándo la Fed recortará las tasas.

* Los precios del petróleo subieron a más de US$119 el barril, ya que algunos de los principales productores recortaron el suministro y el temor a una prolongada interrupción del transporte marítimo se apoderó del mercado debido a la expansión de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.

* Teherán nombró el lunes a Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre, lo que indica que los partidarios de la línea dura están firmemente al mando. Esto parece cerrar cualquier vía para un rápido fin de la guerra en Oriente Medio.

* "El petróleo es el principal impulsor de este movimiento", afirmó Tom di Galoma, director general de Mischler Financial Group.

* Las tasas de los bonos del Tesoro también están siguiendo los fuertes aumentos de los rendimientos y el aplanamiento de la curva de retornos en Europa, dijo di Galoma, señalando los informes de que los fondos de cobertura se veían obligados a salir de posiciones perdedoras.

* El rendimiento a dos años subía 4,2 puntos básicos, al 3,598%, y el del retorno a 10 años ganaba 2,6 puntos básicos, al 4,158%.

* La curva de rendimiento entre los bonos a dos y a 10 años se aplanaba en torno a 2 puntos básicos, a 56 puntos básicos.

* Tanto los rendimientos a dos años como los de 10 años registraron la semana pasada su mayor aumento semanal desde la agitación arancelaria del pasado mes de abril.

* Los futuros de los fondos federales ahora dan un 67% de probabilidades a una baja de tasas en julio y están descontando casi en su totalidad una reducción en septiembre.

* Un aumento prolongado del precio del petróleo probablemente ralentizaría la economía, lo que podría llevar a los operadores a descontar más recortes de tasas.

* Los rendimientos cayeron brevemente el viernes después de que los datos mostraran que la economía estadounidense perdió puestos de trabajo en febrero. Las nóminas no agrícolas disminuyeron en 92.000 puestos de trabajo el mes pasado, mientras que la tasa de desempleo subió al 4,4%.

* El Tesoro venderá esta semana 119.000 millones de dólares en deuda, incluidos 58.000 millones en bonos a tres años el martes, 39.000 millones en papeles a 10 años el miércoles y 22.000 millones en bonos a 30 años el jueves. (Reportaje de Karen Brettell; edición de Pooja Desai. Editado en español por Natalia Ramos)