Rendimientos de bonos del Tesoro de EE. UU. caen ante señales de debilidad del mercado laboral

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 5 feb (Reuters) -

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense cayeron el jueves y el retorno a dos años alcanzó un mínimo de cuatro semanas, luego de que dos publicaciones económicas apuntaron a un mercado laboral más débil de lo esperado antes del informe de nóminas de enero de la próxima semana.

* El número de estadounidenses que solicitaron por primera vez prestaciones por desempleo aumentó más de lo esperado la semana pasada debido a las tormentas invernales, mientras que las ofertas de empleo cayeron en diciembre a su nivel más bajo en más de cinco años.

* "Hay algunos indicios de que el mercado laboral no está en muy buena forma", dijo John Luke Tyner, director de renta fija y gestor de carteras de Aptus Capital Advisors en Fairhope, Alabama.

* El informe sobre el empleo de enero, que se retrasó hasta el próximo miércoles debido al cierre parcial del Gobierno de cuatro días que finalizó el martes, es el próximo gran foco de atención en materia de empleo.

* Se espera que muestre que los empleadores crearon 70.000 puestos de trabajo el mes pasado, según la estimación media de los economistas encuestados por Reuters. Se prevé que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 4,4%.

* El mercado podría ver los datos con escepticismo debido al retraso por el cierre del Gobierno, pero "si se conoce un gran aumento de la tasa de desempleo, el mercado no lo va a recibir bien", dijo Tyner.

* Los operadores prevén actualmente dos recortes de tasas de interés de 25 puntos básicos este año, el primero de ellos probablemente en junio.

* El rendimiento de los bonos a dos años, que suele evolucionar en línea con las expectativas de la Reserva Federal, bajó 7,8 puntos básicos, al 3,481%. El retorno de los bonos de referencia a 10 años cayó 7,2 puntos básicos, a un 4,206%. Ambos vencimientos registraron su mayor caída diaria en los rendimientos desde octubre.

* La curva de rendimiento entre los bonos a dos y a 10 años se empinó hasta los 72,7 puntos básicos y alcanzó anteriormente los 73,7 puntos básicos, su nivel más alto desde abril.

* Los rendimientos de los bonos del Tesoro habían estado subiendo hasta alcanzar el límite superior de sus rangos recientes, lo que probablemente proporcionó cierto apoyo técnico al repunte de los bonos de hoy. (Reporte de Karen Brettell; edición de Jan Harvey; Editado en español por Ricardo Figueroa y Daniela Desantis)