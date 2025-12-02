Rendimientos de bonos del Tesoro de EE. UU. operan mixtos, mientras inversores evalúan perspectivas de tasas

(Actualiza con operaciones por la tarde en Nueva York)

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 2 dic (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cotizaron mixtos el martes, pero dentro de un rango acotado, mientras los inversores reflexionaban sobre las perspectivas de la política monetaria de la Reserva Federal.

* El mercado ya ha descontado un recorte previsto de 25 puntos básicos del banco central estadounidense la semana que viene, y los operadores buscarán ahora orientación sobre más bajas al término de la reunión del 9 y 10 de diciembre.

* Los funcionarios de la Fed se encuentran ahora en un período de silencio y no se publicarán datos importantes antes de la reunión.

* En las operaciones de la tarde en Nueva York, el rendimiento de la deuda a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Fed, caía 2,9 puntos básicos, a 3,512%. El retorno de los bonos a 10 años bajaba 1,1 puntos básicos, al 4,085%, tras subir a un máximo de dos semanas más temprano en la sesión.

* La curva de rendimientos entre las notas a dos y 10 años se ha empinado unos tres puntos básicos, a 59 puntos básicos.

* Según la herramienta FedWatch del CME Group, los operadores de futuros sobre fondos de la Reserva Federal están valorando en un 89% la probabilidad de un recorte la semana que viene.

* La agenda de datos del martes fue escasa, pero los inversores se preparan para una serie de publicaciones a lo largo de la semana, entre las que se incluyen las cifras del sector servicios estadounidense, las nóminas privadas de ADP, las solicitudes de subsidio por desempleo y el índice de precios del gasto en consumo personal de septiembre.

(Reporte de Karen Brettell. Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)