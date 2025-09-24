Rendimientos de bonos del Tesoro de EEUU a largo plazo suben tras comentarios de Powell

Por Matt Tracy

24 sep (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de más largo plazo subían, mientras que los de corto plazo bajaban el miércoles, tras las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que apuntaron a la cautela en torno a la próxima decisión del banco central de Estados Unidos sobre las tasas de interés.

* El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó el lunes su nivel más alto desde el 5 de septiembre y subía 1,5 puntos básicos, a un 4,133%.

* El rendimiento del bono a 30 años avanzaba 0,9 puntos básicos respecto del cierre del lunes, situándose en el 4,746%.

* Los rendimientos habían subido la semana pasada a pesar del recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos de la Reserva Federal y su señal de una mayor relajación en futuras reuniones.

* El martes bajaron después de que Powell, en un discurso, citó el peligro de recortar las tasas demasiado rápido y arriesgarse a un nuevo repunte de la inflación.

* "La Fed no sólo está dividida sobre la trayectoria de las tasas de interés durante 2025, sino que hay un impresionante desacuerdo entre los 'duros' y los 'moderados' en lo que se refiere a las perspectivas para 2026 y después", dijo Vail Hartman, analista del equipo de estrategia de tasas estadounidenses de BMO Capital Markets, en una nota.

* Los agentes en el mercado están a la espera de nuevos datos que muestren la dirección de la inflación y el mercado laboral en busca de pistas sobre la probabilidad de un nuevo recorte de tipos en la reunión de octubre de la Fed.

* Los mercados valoran en un 94% la probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en octubre tras el discurso del martes de Powell, y en un 6% las probabilidades de una pausa. Según los datos de LSEG, los futuros de las tasas de interés estadounidenses también han descontado recortes por valor de 44 puntos básicos hasta finales de año.

* El rendimiento de la deuda a dos años, que suele reflejar las expectativas de tasas de interés, bajaba 1,5 puntos básicos respecto del cierre del martes, situándose en el 3,577%. El lunes por la tarde alcanzó un máximo de tres semanas del 3,6%.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos del Tesoro estadounidense, que mide la diferencia entre los bonos a dos y diez años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 54,3 puntos básicos.

* El Departamento del Tesoro subastará 70.000 millones de dólares en bonos a cinco años el miércoles y 44.000 millones de dólares a siete años el jueves.