Rendimientos de bonos del Tesoro de EEUU suben debido a la gran oferta

Por Matt Tracy

24 sep (Reuters) - Los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos subieron el miércoles, impulsados por una mayor oferta de bonos corporativos y gubernamentales, un día después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se mostró cauto sobre la próxima decisión del banco central sobre las tasas de interés.

* El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años alcanzó el lunes su nivel más alto desde el 5 de septiembre y el miércoles subió 1,7 puntos básicos, a un 4,136%.

* El retorno del bono a 30 años avanzó 1 punto básico, situándose en el 4,747%.

* Un puñado de multimillonarias ofertas de bonos corporativos de alta calidad llegaron al mercado, incluyendo un paquete de US$18.000 millones en seis tramos del fabricante de software estadounidense Oracle.

* Los analistas de BMO Capital Markets señalaron que esa operación por sí sola impulsará la oferta de septiembre muy por sobre del récord de US$178.000 millones alcanzado en septiembre del año pasado.

* "La debilidad del miércoles tuvo más que ver con los aspectos técnicos y el peso de la oferta (tanto en bonos corporativos como del Tesoro) que con la evolución de las opiniones de los inversores sobre los fundamentos macroeconómicos", dijo en una entrevista Vail Hartman, analista del equipo de estrategia de tipos estadounidenses de BMO.

* La oferta de deuda pública del miércoles estuvo impulsada por una subasta de US$70.000 millones en bonos a cinco años, que siguió a la venta del martes de US$69.000 millones a dos años.

* La subasta tuvo un ratio de cobertura de 2,34 veces, mientras que la subasta a dos años del martes tuvo un ratio de cobertura de 2,51 veces, ya que la demanda de papel nuevo por parte de los agentes ha sido escasa en las últimas subastas.

* El jueves, el Departamento del Tesoro subastará US$44.000 millones en bonos a siete años.

* El rendimiento de la deuda a dos años, que suele reflejar las expectativas de tasas de interés, bajó 3,6 puntos básicos respecto del cierre del martes, situándose en el 3,598%. El lunes por la tarde alcanzó un máximo de tres semanas del 3,6%.

* Una parte muy vigilada de la curva estadounidense, que mide la diferencia entre los bonos a dos y diez años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 54,1 puntos básicos. (Reporte de Matt Tracy; edición en español de Javier López de Lérida)