Rendimientos de bonos del Tesoro de EEUU suben tras publicación de datos

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 15 ene (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subían mayormente el jueves, después de que una serie de datos económicos resultaron mejores de lo esperado, reduciendo ligeramente las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés a corto plazo.

* El Departamento de Trabajo informó que las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo cayeron en 9.000, a una cifra desestacionalizada de 198.000, por debajo de las expectativas de los economistas encuestados por Reuters, que esperaban 215.000 solicitudes.

* Por otra parte, los precios de las importaciones estadounidenses aumentaron un 0,4% entre septiembre y noviembre.

* Además, los informes de los bancos regionales de la Reserva Federal sobre la industria manufacturera en el estado de Nueva York y la región del Atlántico Medio correspondientes al mes de enero fueron mejores de lo esperado.

* La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subía 1,4 puntos básicos, a 4,154%.

* Las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Fed en su reunión de finales de enero se sitúan en el 5%, según la herramienta FedWatch de CME, mientras que los mercados valoran actualmente en un 21,6% la probabilidad de un recorte de al menos 25 puntos básicos en su reunión de marzo, por debajo del 26,7% de la sesión anterior y de la probabilidad de aproximadamente el 50% de hace un mes.

* El rendimiento del bono a 30 años caía 1 punto básico, a 4,785%.

* El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, afirmó que el banco central estadounidense debería centrarse en reducir la inflación, ya que existen numerosas pruebas de la estabilidad del mercado laboral.

* El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal, ganaba 3,8 puntos básicos, a 3,552%.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos del Tesoro estadounidense, que mide la diferencia entre los bonos del Tesoro a dos y diez años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situó en 60 puntos básicos positivos.

(Reporte de Chuck Mikolajczak; Editado en Español por Ricardo Figueroa)