Rendimientos de bonos del tesoro eeuu caen luego de dato de inflación

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 10 dic (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos ca铆an el viernes luego de que el dato de inflaci贸n de noviembre estuvo en l铆nea con las expectativas, lo que alivi贸 las preocupaciones de que la Reserva Federal necesite ser m谩s agresiva en sus esfuerzos para combatir el aumento de los precios.

* El 脥ndice de Precios al Consumidor subi贸 un 0,8% el mes pasado, justo por encima del 0,7% estimado despu茅s de un aumento del 0,9% en octubre, dijo el viernes el Departamento de Trabajo. En los 12 meses hasta noviembre, la inflaci贸n se aceler贸 a un 6,8%, lo que coincidi贸 con las expectativas y fue el mayor aumento interanual desde junio de 1982 despu茅s de un avance del 6,2% en octubre.

* Los datos llegan antes de la reuni贸n de pol铆tica monetaria de la Fed la pr贸xima semana, la 煤ltima del a帽o, y tras comentarios del presidente del banco central, Jerome Powell, quien adopt贸 un tono m谩s agresivo contra la inflaci贸n la semana pasada.

* "Este informe consolida la visi贸n de cu谩l ser谩 el camino de la Fed. Esto alivia a煤n m谩s cualquier duda sobre si acelerar谩 la reducci贸n de est铆mulos en la reuni贸n de la pr贸xima semana", dijo Russell Price, economista jefe de Ameriprise Financial Services Inc en Troy, Michigan. "El informe de hoy probablemente no cambie las perspectivas del mercado sobre cu谩ndo comienzan las subidas de tasas".

* El rendimiento de los bonos del Tesoro referenciales a 10 a帽os ca铆a 0,7 puntos b谩sicos a 1,480%, mientras que el de la deuda a 30 a帽os ced铆a 1,1 puntos b谩sicos a 1,855%.

* El segmento de la curva de retornos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que mide el diferencial entre las notas a dos y 10 a帽os, vista como un indicador de las expectativas econ贸micas, operaba en 79,5 puntos b谩sicos, aplan谩ndose desde un m谩ximo de 83,8 que toc贸 el jueves.

