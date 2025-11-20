Rendimientos de bonos del Tesoro EEUU caen por alza de las apuestas a una baja de tasas de la Fed

(Actualiza al cierre)

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 20 nov (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron el jueves, después de que datos mostraron que la tasa de desempleo de Estados Unidos aumentó en septiembre, pese a que los empleadores añadieron más puestos de trabajo de lo esperado, lo que aumentaba las apuestas a bajas de tasas de interés de la Fed.

* El crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró en el noveno mes del año, pero la tasa de desempleo subió al 4,4% y la economía perdió puestos de trabajo el mes anterior, lo que sugiere que la situación del mercado laboral sigue siendo floja.

* “Dependiendo de sus sesgos respecto de la Reserva Federal, probablemente les dé tanto a los halcones como a las palomas algo que confirme lo que pensaban”, dijo Jan Nevruzi, estratega de tasas de interés de Estados Unidos.

* Los bonos del Tesoro repuntaban y los rendimientos caían, ya que los operadores volvieron a situar la posibilidad de un recorte de tasas en diciembre cerca del 50-50, agregó.

* En la última semana, los operadores habían visto menos probabilidades de un recorte de tasas en diciembre, ya que muchos responsables de política monetaria de la Reserva Federal están expresando su preocupación por una alta inflación.

* Según los datos de LSEG, los operadores de futuros sobre fondos de la Fed valoran ahora en un 40% las probabilidades de un recorte de tasas en diciembre, frente al 30% del miércoles.

* El rendimiento de la nota a 2 años, que normalmente se mueve al ritmo de las expectativas de tasas de la Fed, bajó 4,2 puntos básicos, al 3,556%, mientras que el retorno a 10 años bajó 2,7 puntos básicos, al 4,104%.

* La curva de rendimientos de los papeles a dos y 10 años, en tanto, se empinó a 54,6 puntos básicos.

(Reporte de Karen Brettell. Editado en español por Javier Leira)