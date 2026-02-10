Rendimientos de bonos del Tesoro EEUU caen tras datos económicos

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 10 feb (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense caían el martes después de que una serie de datos económicos sugirieron que la economía podría estar debilitándose, lo que daría a la Reserva Federal más margen para recortar las tasas de interés.

* El Departamento de Comercio indicó que las ventas minoristas se mantuvieron sin cambios en diciembre, pero fueron menores a la previsión de los economistas encuestados por Reuters, que apuntaba a un aumento del 0,4%, y más bajas que el alza del 0,6% de noviembre.

* Otro informe del Departamento de Trabajo mostró que el índice de costos laborales (ECI) subió un 0,7% en el cuarto trimestre, tras el avance de un 0,8% en el trimestre julio-septiembre, por debajo de la estimación de un alza del 0,8%, ya que la demanda de mano de obra ha disminuido.

* "A primera vista, el mercado se está animando, o al menos lo que está respaldando el mercado de bonos es que las débiles ventas minoristas sugieren que tal vez el crecimiento, el crecimiento vertiginoso que hemos visto, se está desvaneciendo un poco", dijo Thomas Urano, codirector de inversiones de Sage Advisory.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años caía 5,3 puntos básicos, a 4,145%, encaminándose hacia su cuarto día consecutivo de descensos, en los que acumula una baja de 13 puntos básicos, su mayor caída en cuatro días desde mediados de octubre.

* Otros datos del Departamento de Trabajo publicados el martes indicaron que los precios de las importaciones estadounidenses se mantuvieron sin cambios en términos interanuales en diciembre, tras haber caído un 0,1% en noviembre.

* Entre otros datos clave que se publicarán esta semana, el índice de precios al consumo (IPC) de enero está previsto para el viernes, y el informe de empleo no agrícola de enero para el miércoles.

* El rendimiento del bono a 30 años caía 5,9 puntos básicos, a 4,79%, y se encaminaba hacia su mayor caída diaria desde el 10 de octubre.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años, que suele evolucionar con las expectativas de tasas de interés de la Fed, caía 2,7 puntos básicos, al 3,456%.

* Esta semana habrá más oferta en el mercado, ya que el Tesoro subastará 58.000 millones de dólares en bonos a tres años el martes, 42.000 millones en bonos a 10 años el miércoles y 25.000 millones en bonos a 30 años el jueves.

* Una parte muy seguida de la curva de rendimiento del Tesoro, que mide la diferencia entre los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y diez años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 68,7 puntos básicos. (Reportaje de Chuck Mikolajczak; edición en español de Javier López de Lérida)