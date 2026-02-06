Rendimientos de bonos EEUU a dos años alcanzan mínimo de tres meses ante preocupaciones sobre empleo

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 6 feb (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años, sensibles a las tasas, alcanzaron el viernes su nivel más bajo en más de tres meses, antes de recuperar gran parte de la caída, tras el fuerte descenso de la jornada anterior.

* El jueves, los datos inesperadamente débiles del mercado laboral suscitaron la preocupación de que el mercado de trabajo se esté deteriorando más rápido de lo que se pensaba.

* Los datos mostraron que las solicitudes de subsidio por desempleo aumentaron más de lo que esperaban los economistas la semana pasada, mientras que las ofertas de empleo cayeron en diciembre a su nivel más bajo en más de cinco años.

* Esto se produce antes del esperado informe sobre el empleo de enero, que se publicará el próximo miércoles y que se retrasó debido al cierre parcial del Gobierno durante cuatro días, que finalizó el martes.

* "El mercado está muy centrado en todo lo relacionado con el mercado laboral en este momento, dado que esa es la razón por la que la Fed ha estado recortando y muy probablemente será la razón por la que vuelva a recortar si se muestran signos reales de debilidad continuada", afirmó Scott Pike, gestor senior de carteras de Income Research + Management en Boston.

* El informe sobre el empleo de la próxima semana será ahora clave para evaluar la fortaleza del mercado laboral. Se espera que muestre que los empleadores crearon 70.000 puestos de trabajo en enero, según la estimación media de los economistas encuestados por Reuters. Se prevé que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 4,4%.

* "Para que el mercado cambie realmente su opinión sobre el rumbo de la Fed, lo más probable es que sea necesaria una sorpresa en el informe de empleo no agrícola", afirmó Pike.

* El rendimiento de los bonos a dos años, que suele evolucionar en consonancia con las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal, bajaba 0,6 puntos básicos hasta el 3,477% y alcanzó anteriormente el 3,426%, el nivel más bajo desde el 17 de octubre.

* El rendimiento de los bonos de referencia estadounidenses a 10 años caía 0,6 puntos básicos, hasta 4,204%, y bajó hasta el 4,156%, el nivel más bajo desde el 15 de enero.

* La curva de rendimiento entre los bonos a dos y a 10 años se situaba en 72,3 puntos básicos, cerca de su nivel más pronunciado desde abril.

(Reportaje de Karen Brettell, edición de Nick Zieminski, Editado en español por Juana Casas)