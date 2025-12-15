Rendimientos de bonos EEUU bajan; inversores esperan datos de empleo e inflación

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 15 dic (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense cayeron el lunes, mientras los inversores esperan los datos de empleo e inflación que se publicarán esta semana y que supondrán el último vistazo a las principales publicaciones económicas del año.

* Una Reserva Federal cada vez más dividida ha seguido recortando las tasas de interés ante la preocupación por el debilitamiento del mercado laboral, pese a que muchas autoridades monetarias están preocupadas por una inflación persistente.

* El vacío de datos mientras el Gobierno federal se pone al día tras un cierre de 43 días ha aumentado la incertidumbre en torno a las perspectivas económicas de Estados Unidos.

* En ausencia de informes gubernamentales, los inversores han seguido los indicadores privados de empleo, "por lo que parece haber algo menos de consternación sobre el informe de empleo de noviembre en particular", dijo Guy LeBas, de Janney Montgomery Scott en Filadelfia.

* "En parte, también puede deberse a que la Fed dispondrá de datos de empleo de otro mes la próxima vez que tenga que tomar una decisión, por lo que los datos de empleo de este mes provisional no son enormemente importantes", añadió.

* El informe mensual de empleo de noviembre y los datos de ventas minoristas de octubre se publicarán el martes, los datos de inflación de los precios al consumo se conocerán el jueves y los gastos de consumo personal de octubre se publicarán el viernes.

* El rendimiento de los bonos a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de la Fed, cayó 2,5 puntos básicos, al 3,506%, y el de las notas a 10 años perdió 1,4 puntos básicos, al 4,182%.

* La curva de rendimiento entre los papeles a dos y 10 años se empinó un punto básico, a 66 puntos básicos.

(Editado en español por Carlos Serrano)