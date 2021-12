Rendimientos de bonos eeuu operan con alzas modestas a medida que se calman los nervios por ómicron

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 6 dic (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subían el lunes y el retorno de la deuda de referencia a 10 años volvió a trepar brevemente por encima del 1,4%, después de alcanzar su nivel más bajo desde finales de septiembre el viernes a raíz del débil informe de empleo de noviembre.

* El rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años sumaba 4,8 puntos básicos a 1,389% tras haber avanzado hasta 1,404% en el día, luego de caer hasta un piso de 1,335% el viernes, su menor nivel desde el 23 de septiembre.

* "La caída fue bastante impresionante, así que hoy definitivamente estamos viendo un retroceso de eso, fue un poco exagerado y hoy estamos recuperando algo de moderación", dijo Jim Barnes, director de renta fija de Bryn Mawr Trust en Berwyn, Pensilvania.

* Si bien el informe de nóminas no agrícolas del viernes no cumplió con las expectativas, el informe no se consideró suficiente para alterar sustancialmente el cronograma de la Reserva Federal para reducir sus compras de bonos, después de que el presidente Jerome Powell señaló la semana pasada que el banco central consideraría acelerar el proceso.

* "Los comentarios de Powell en sí mismos son la razón por la que el mercado cree que van a acelerar las cosas, los datos del mercado laboral del viernes no dicen nada que contradiga eso", dijo Barnes.

* Las preocupaciones sobre la variante ómicron del coronavirus también contribuyeron al mejor estado de ánimo. La mutación se ha extendido a aproximadamente un tercio de los estados de Estados Unidos, sin embargo, el jefe de enfermedades infecciosas del país, Anthony Fauci, dijo el domingo a CNN que "hasta ahora no parece que haya un enorme grado de gravedad".

* El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años sumaba 3,2 puntos básicos hasta 1,707%.

* Un tramo de la curva de rendimiento de los bonos que mide la brecha entre los rendimientos de deuda a 2 y 10 años , se ubicaba en 77,4 puntos básicos luego de atenuarse a 74,4 puntos básicos el viernes.

* El Tesoro tiene previsto subastar 57.000 millones de dólares en bonos a 3 meses y 51.000 millones en letras a 6 meses más tarde en el día, lo que, según los analistas, podría exacerbar movimientos recientes en el extremo corto de la curva. (Reporte de Chuck Mikolajczak. Editado en español por Marion Giraldo)