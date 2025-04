Rendimientos de bonos eeuu rebotan desde mínimos previos, pero operan mixtos en el día

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 7 abr (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se recuperaban tras tocar mínimos de varios años el lunes, pero operaban mixtos en la sesión.

* Se espera que la deuda siga siendo volátil, ya que los operadores están teniendo problemas con la forma de valorar los bonos debido a la continua incertidumbre sobre el impacto de una escalada de la guerra comercial.

* El retorno de las notas se ha desplomado junto con las acciones por la preocupación de que la economía estadounidense y mundial se enfrenten a una desaceleración a medida que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impone aranceles más altos de lo esperado a los socios comerciales.

* La deuda pública estadounidense también ha actuado como refugio frente a las turbulencias bursátiles.

* "En el futuro previsible, los inversores en bonos van a tratar de encontrar su equilibrio y no están realmente seguros de dónde creen siquiera que se basa el valor justo en el mundo posterior a los aranceles", dijo Will Compernolle, estratega macro de FHN Financial.

* El rendimiento de los papeles referenciales a 10 años ganaba 5,2 puntos básicos, al 4,043%, y el de la deuda a dos años bajaba 3,7 puntos básicos, al 3,633%, tras tocar el 3,435%, su mínimo desde septiembre de 2022.

* La curva de rendimiento entre los bonos a dos y 10 años operaba en 41 puntos básicos, tras alcanzar los 45 puntos básicos, su mayor avance desde el 13 de enero.

* El Tesoro venderá bonos por 119.000 millones de dólares esta semana: 58.000 millones a tres años el martes; 39.000 millones a 10 años el miércoles; y 22.000 millones a 30 años el jueves.

