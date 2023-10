(Actualiza con operaciones por la tarde)

Por Herbert Lash

NUEVA YORK, 16 oct (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro subi√≥ el lunes ante el aumento de las emisiones de deuda p√ļblica estadounidense y la inminencia de una ofensiva terrestre israel√≠ en Gaza, lo que mantuvo al mercado de renta fija en una situaci√≥n de cautela.

* Las fuerzas israelíes continuaron su bombardeo de Gaza después de que fracasaran los esfuerzos diplomáticos para acordar un alto el fuego que permitiera la salida de poseedores de pasaportes extranjeros y la entrada de ayuda en el asediado enclave palestino.

* Los ataques aéreos fueron los más intensos hasta la fecha, cuando el conflicto entraba en su décimo día y se creía próxima una ofensiva terrestre israelí en la densamente poblada franja costera.

* "Ciertamente, estamos en modo de espera. El hecho de que no haya habido un repunte en los bonos hasta ahora (el lunes) por la ma√Īana, no hemos visto una huida hacia la seguridad", dijo Will Compernolle, estratega macroecon√≥mico de FHN Financial en Nueva York.

* El aumento de la oferta de bonos del Tesoro, el reconocimiento de que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés altas durante más tiempo y el hecho de que el mercado bursátil esté funcionando bien, están empujando los rendimientos al alza, dijo Compernolle.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 a√Īos subi√≥ 7,7 puntos b√°sicos, hasta el 4,706%, mientras que el retorno a dos a√Īos, que refleja las expectativas de tipos de inter√©s, subi√≥ 3,8 puntos b√°sicos, hasta el 5,092%.

* Seg√ļn Compernolle, muchos de los grandes compradores, como los bancos, no est√°n pujando con normalidad porque se muestran cautelosos ante la posibilidad de que suban las tasas de inter√©s. "No se ven las pujas por estos bonos que ser√≠an coherentes con los fundamentales porque muchos de los grandes compradores est√°n muy indecisos".

* El Tesoro estadounidense vendió 75.000 millones de dólares en letras a 13 semanas a una tasa máxima del 5,34% y 68.000 millones de dólares en letras a 26 semanas a una tasa máxima del 5,335%. También subastará 75.000 millones de dólares en letras a 42 días el martes.

* Tambi√©n tiene previsto subastar el mi√©rcoles 13.000 millones de d√≥lares en bonos a 20 a√Īos y el jueves 22.000 millones de d√≥lares en valores del Tesoro protegidos contra la inflaci√≥n (TIPS) a cinco a√Īos.

* El rendimiento del bono del Tesoro a 30 a√Īos subi√≥ 8,3 puntos b√°sicos, hasta el 4,862%.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos del Tesoro, que mide la diferencia entre el retorno de los bonos a dos y 10 a√Īos, considerada un indicador de las expectativas econ√≥micas, se situ√≥ en -38,8 puntos b√°sicos.

* La tasa de equilibrio de los valores del Tesoro de Estados Unidos protegidos contra la inflaci√≥n (TIPS) a cinco a√Īos se situaba en el 2,309%, mientras que a 10 a√Īos se situaba en el 2,372%, lo que indica que el mercado ve una inflaci√≥n media del 2,4% anual para la pr√≥xima d√©cada.