Rendimientos de bonos estadounidenses avanzan al disminuir aversión al riesgo y probable pausa de la Fed

(Actualiza con valores al cierre)

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss y Alden Bentley

NUEVA YORK, 14 nov (Reuters) -

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron el viernes a medida que disminuía la aversión al riesgo, con Wall Street recuperando el equilibrio tras la venta masiva de los últimos días y los inversores continuando con la reducción de sus expectativas de una bajada de tasas de la Fed el próximo mes.

* Los inversores buscaron activos menos arriesgados al inicio de la sesión, mientras esperaban que el Gobierno reanudara la publicación de indicadores económicos tras su reapertura. Sin embargo, la venta de activos arriesgados, como las acciones, se moderó por la tarde, antes del fin de semana y de la avalancha de datos económicos de la próxima semana, tras la reapertura del Gobierno federal luego de un cierre récord de 43 días.

* En la sesión de la tarde, el retorno de las notas a 10 años subió 3,5 puntos básicos, al 4,146%. El rendimiento de los bonos se mueve de forma inversa a los precios.

* En la semana, los rendimientos a 10 años avanzaron 5,5 puntos básicos, subiendo solo en dos de las últimas siete semanas.

* El repunte de los rendimientos coincidió con las declaraciones cautelosas de los responsables de la Fed el viernes sobre la subida de las tasas de interés el mes que viene.

* El presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, fue el último responsable del banco central en expresar sus dudas sobre una bajada de tasas en diciembre. El viernes afirmó que su preocupación por una inflación "demasiado elevada" va mucho más allá de los efectos limitados de los aranceles.

* Los mercados ahora descuentan una probabilidad de alrededor del 40% de una bajada de tasas en diciembre, frente al 90% de principios de mes y algo más del 60% de principios de semana.

* El retorno de la deuda a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de la Fed, subió 2,1 puntos básicos, al 3,568%. En la semana, avanzó 5,4 puntos básicos, el mayor aumento semanal desde mediados de junio.

* La curva de rendimiento se empinó el viernes, ya que el diferencial entre los rendimientos a dos y diez años subió a 53,2 puntos básicos, desde los 52,6 puntos básicos del miércoles por la noche.

* El rendimiento de los bonos a 30 años también subió, 4,4 puntos básicos, al 4,746%.

(Editado en español por Carlos Serrano y Daniela Desantis)