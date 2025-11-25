Rendimientos de bonos Tesoro EE. UU. caen; aluvión de datos no cambia expectativas de recorte de tasas

Por Davide Barbuscia

NUEVA YORK, 25 nov (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos extendían su baja el martes en medio de una oleada de publicaciones de datos económicos que hicieron poco para disuadir a los inversores sobre la probabilidad de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal el próximo mes.

* Algunos de los datos económicos que se publicaron el martes, como las ventas minoristas y los precios de producción de septiembre, se habían retrasado debido a los 43 días de cierre del gobierno federal, lo que dejó a algunos inversores escépticos sobre su fiabilidad a la hora de ofrecer una imagen de la salud económica de Estados Unidos.

* Las ventas minoristas en Estados Unidos subieron un 0,2% en septiembre, lo que supone una desaceleración respecto a la subida del 0,6% de agosto, no revisada, y se sitúa por debajo de las expectativas de los economistas de un aumento del 0,4%, informó el martes el Departamento de Comercio.

* Por otra parte, el Departamento del Trabajo informó que el índice de precios a la producción para la demanda final aumentó un 0,3% en septiembre, en línea con las previsiones, tras un descenso no revisado del 0,1% en agosto. En términos interanuales, el IPP subió un 2,7%, igualando el incremento de agosto.

* "No es sólo que (los datos) sean antiguos, realmente no fue una gran sorpresa para mover la aguja", dijo Jack Ablin, estratega jefe de inversiones de Cresset. "De hecho, en muchos aspectos, confirmó lo que muchos economistas e inversores sospechan, y es que el gasto se está debilitando, pero los precios siguen siendo persistentes", añadió.

* Los operadores de futuros de tasas asignaban una probabilidad del 83% a un recorte de los tipos de interés por parte de la Fed el mes que viene, en línea con el lunes y por encima del 50% de hace una semana, mostraron el martes los datos de CME Group.

* Las expectativas de un recorte de tasas ganaron fuerza tras los comentarios de funcionarios de la Fed en los últimos días a favor de una mayor relajación de la política monetaria por parte del banco central.

* El martes también se conocieron el índice de precios de la vivienda de septiembre de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda de Estados Unidos, el índice manufacturero de noviembre de la Fed de Richmond, los inventarios empresariales de agosto, las ventas pendientes de viviendas de octubre y el índice de confianza del consumidor de noviembre.

* Los rendimientos, que no se movieron mucho tras la publicación de estos datos, bajaban a lo largo de la curva.

* El rendimiento de la deuda de referencia a 10 años caía unos 3 puntos básicos, a 4,009%, mientras que el rendimiento a dos años cedía unos 2 puntos básicos, a 3,485%. (Reporte de Davide Barbuscia, Editado en Español por Ricardo Figueroa)