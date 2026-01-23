Rendimientos de bonos Tesoro EEUU bajan a la espera de la Fed, inversores atentos a la geopolítica

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 23 ene (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos bajaban el viernes, moviéndose en rangos estrechos, ya que los inversores consolidaban posiciones antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de la próxima semana, mientras se mantienen atentos a los acontecimientos geopolíticos y a los posibles comentarios del presidente Donald Trump.

* Los datos económicos del viernes sobre la actividad empresarial estadounidense y la confianza de los consumidores fueron positivos en general. Los bonos del Tesoro, sin embargo, mostraron poca reacción a los informes, aunque apoyaron las expectativas de que la Fed pausará su ciclo de flexibilización el próximo miércoles.

* A última hora de la mañana, el rendimiento de referencia de los bonos estadounidenses a 10 años bajaba 1,2 puntos básicos (pb), a 4,239%, mientras que el rendimiento de los bonos estadounidenses a 30 años caía 1,6 pb, a 4,835%.

* En la parte delantera de la curva, el rendimiento de los bonos estadounidenses a dos años, que refleja las expectativas de tasas de interés, bajaba ligeramente al 3,607%.

* Los rendimientos del Tesoro se dispararon el martes después de que Trump amenazó con imponer más aranceles a los productos europeos. Pero el comandante en jefe estadounidense retiró su amenaza después de que acordó con los líderes europeos un marco sobre un acuerdo sobre acceso a Groenlandia.

* Sin embargo, los detalles del acuerdo aún se están discutiendo.

* El mercado espera que el Comité Federal de Mercado Abierto del banco central estadounidense mantenga su tasa de interés de referencia a un día en el rango objetivo del 3,50%-3,75% al término de una reunión de dos días el próximo miércoles.

* Según las estimaciones de LSEG, el mercado de futuros de tasas de interés de Estados Unidos ha descontado el viernes unos 44 puntos básicos de relajación este año, o menos de dos recortes de 25 puntos básicos cada uno. La semana pasada eran unos 53 puntos básicos.

* La curva de rendimiento del Tesoro se aplanó por tercera sesión consecutiva el viernes, ya que las preocupaciones sobre la inflación con la amenaza de aranceles sobre los productos europeos fuera de la mesa por ahora. El diferencial entre los rendimientos a dos años y a 10 años se redujo a 61,6 puntos básicos y se situó por última vez en 63,6 puntos básicos, frente a los 63,7 del jueves a última hora.

* La curva se había empinado hasta 70,9 puntos básicos el martes, la mayor diferencia en casi dos semanas, reflejando la preocupación del mercado por la persistencia de la inflación. (Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss; Editado en Español por Ricardo Figueroa)