Rendimientos de bonos Tesoro EEUU bajan pero se alejan de sus mínimos tras reporte del FMI

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 14 oct (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro caía el martes, ya que la preocupación sobre la tensión comercial entre China y Estados Unidos reducía el apetito por el riesgo, aunque un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) aliviaba algunos temores sobre la desaceleración económica.

* Después de que los ánimos se caldearon el viernes cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con elevar los aranceles sobre los productos chinos a tres dígitos, la tensión entre las superpotencias pareció enfriarse el fin de semana.

* Sin embargo, ambos países comenzaron el martes a cobrar tasas portuarias adicionales a las empresas de transporte marítimo que mueven desde juguetes navideños hasta petróleo.

* Eso ayudó a empujar el retorno del bono del Tesoro a 30 años al 4,59% en la sesión, su nivel más bajo desde el 8 de abril.

* Pero los rendimientos revirtieron algunas bajas después de que el FMI elevó su pronóstico de crecimiento mundial para 2025, diciendo que los choques arancelarios y las condiciones financieras han demostrado ser más benignos de lo esperado, pero advirtió que una renovada guerra comercial entre Estados Unidos y China podría desacelerar la producción significativamente.

* "Cuando se conocen los datos del FMI, el mercado se da cuenta de que parte de este pesimismo en torno al cierre (del Gobierno federal) y al comercio entre China y Estados Unidos podría verse compensado en cierta medida por la mejora de la economía estadounidense por parte del FMI", dijo Jim Barnes, director de renta fija de Bryn Mawr Trust en Pensilvania.

* El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba 0,9 puntos básicos al 4,042%, tras caer hasta el 3,998%, su nivel más bajo desde el 17 de septiembre.

El retorno de los papeles a 30 años subía 0,3 puntos básicos al 4,637%.

* Los mercados han estado lidiando con una escasez de datos económicos debido al cierre del Gobierno federal de Estados Unidos, ahora en su decimocuarto día.

* Los inversores también esperaban los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para conocer el rumbo de la política monetaria, sus últimas declaraciones programadas antes de la próxima reunión de la entidad.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos del Tesoro, que mide la diferencia entre los retornos de los bonos a dos y 10 años y es considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 54,3 puntos básicos.

* El rendimiento de la deuda a dos años, que suele moverse al compás de las expectativas de tasas de interés de la Fed, caía 2,5 puntos básicos al 3,497%, tras llegar al 3,466%, su nivel más bajo desde el 5 de septiembre.

* Se espera que la Reserva Federal recorte las tasas en su reunión de política monetaria de finales de mes, con una probabilidad del 96,7% de una baja de 25 puntos básicos, según la herramienta Fedwatch de CME. (Reporte de Alun John; Editado en español por Javier Leira)