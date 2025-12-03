Rendimientos de bonos Tesoro EEUU bajan tras inesperada caída del empleo en el sector privado

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 3 dic (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos caían el miércoles después de que datos mostraron un sorprendente descenso de las nóminas del sector privado en noviembre, aumentando la preocupación por la debilidad del mercado laboral y consolidando las expectativas de un recorte de tasas de la Reserva Federal la próxima semana.

En las primeras operaciones de la mañana en Nueva York, el rendimiento de la deuda a 10 años caía 2,5 puntos básicos (pb) al 4,063%, mientras que el rendimiento a 30 años bajaba 1,1 pb al 4,729%.

En tanto, el rendimiento a dos años, que refleja los movimientos de tasas por parte de la Fed, bajaba 2,8 pb al 3,488%.

El empleo privado estadounidense disminuyó en 32.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un aumento revisado al alza de 47.000 en octubre. Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado un alza del empleo privado de 10.000 puestos de trabajo tras el repunte de 42.000 registrado en octubre. Tras conocerse los datos, los futuros de las tasas de interés en Estados Unidos han descontado un 89% de probabilidades de un recorte de 25 puntos básicos este mes, frente al 83,4% de hace una semana, según CME FedWatch.

"El tercer descenso en cuatro meses de las nóminas del sector privado de ADP podría asegurar un recorte de tasas de la Fed la semana que viene", escribió Sal Guatieri, economista jefe de BMO, en comentarios enviados por correo electrónico tras el informe de empleo.

(Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss; editado en español por Javier Leira)