Rendimientos de bonos Tesoro EEUU caen tras avalancha de datos y con la Fed a la vista

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 16 sep (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos caían el martes, retrocediendo desde los máximos previos tras una oleada de datos económicos, incluyendo un indicador de ventas minoristas, mientras los inversores esperan la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.

* Los rendimientos extendieron las ganancias después de que el Departamento de Comercio dijo que las ventas minoristas subieron un 0,6% el mes pasado, más que la estimación de los economistas encuestados por Reuters que esperaban un aumento del 0,2% y después de un avance revisado al alza del 0,6% en julio, lo que indica que el consumidor sigue dispuesto a gastar.

* Otros datos del Departamento de Trabajo mostraron que los precios de importación aumentaron un 0,3% el mes pasado, superando las expectativas que apuntaban a un descenso del 0,1%, tras un repunte del 0,2% revisado a la baja en julio, lo que apunta a que la inflación nacional podría calentarse en los próximos meses.

* El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba 0,4 puntos básicos al 4,03%, tras alcanzar un máximo de sesión del 4,064% después de conocerse los datos.

* La Fed anunciará su decisión de política monetaria el miércoles, y el mercado ha descontado un recorte de tasas de al menos 25 puntos básicos, con un 4% de posibilidades de un recorte mayor de 50 puntos básicos, según la herramienta FedWatch de CME.

* Un tribunal federal de apelaciones en Washington dijo el lunes que la gobernadora Lisa Cook podría permanecer en su puesto mientras procede el litigio sobre el esfuerzo del presidente Donald Trump para despedirla.

* Además, el Senado de Estados Unidos confirmó a Stephen Miran para un puesto vacante en la Junta de Gobernadores del banco central, compuesta por siete miembros, mientras Trump intenta remodelar la composición de la Fed.

* El rendimiento del bono a 30 años subía 0,4 puntos básicos al 4,659%.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos del Tesoro, que mide la diferencia entre los retornos de la deuda a dos y 10 años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 51,8 puntos básicos.

* El rendimiento de la deuda a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal, caía 2,5 puntos básicos al 3,51%, tras haber subido anteriormente hasta el 3,578%. (Reporte de Chuck Mikolajczak en Nueva York; Editado en español por Javier Leira)