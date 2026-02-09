Rendimientos de bonos Tesoro EEUU cotizan estables en inicio de una semana cargada de datos

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 9 feb (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense cayeron levemente el lunes, y el papel de referencia a 10 años bajó tras registrar su mayor caída semanal desde mediados de diciembre, antes de la publicación de varios datos económicos importantes en los próximos días

* Los datos que se esperan esta semana incluyen las ventas minoristas mensuales de diciembre, el índice de precios al consumo (IPC) de enero y el informe de empleo no agrícola de enero, que se retrasó debido al breve cierre del Gobierno estadounidense que finalizó la semana pasada

* Los mercados estiman actualmente unos recortes de tasas de interés de aproximadamente 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal este año, con expectativas de una reducción de al menos 25 puntos básicos que no superan el 50% hasta la reunión de junio, que sería la primera de Kevin Warsh al frente del banco central, si su nominación es confirmada por el Senado

* El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajó 0,8 puntos básicos a 4,198% tras caer 3,5 puntos básicos la semana pasada, su mayor descenso en ocho semanas. El retorno de los bonos a 30 años cedió 0,8 puntos básicos, a 4,847%

* El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo que las ganancias de empleo en Estados Unidos podrían ser menores en los próximos meses debido a un crecimiento más lento de la fuerza laboral y una mayor productividad, un factor que probablemente afectará las decisiones de la Fed

* Una parte muy seguida de la curva de rendimiento del Tesoro que mide la diferencia entre los retornos de los bonos a dos y 10 años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 71,3 puntos básicos tras subir a 73,7, su nivel más alto desde el 9 de abril

* Esta semana habrá más oferta en el mercado, ya que el Tesoro subastará 58.000 millones de dólares en bonos a tres años el martes, 42.000 millones en bonos a 10 años el miércoles y 25.000 millones en bonos a 30 años el jueves

* El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años, que suele evolucionar en consonancia con las expectativas de tasas de interés de la Fed, bajaba 1,2 pb, a 3,483%

* Bloomberg News informó que los reguladores chinos han aconsejado a las instituciones financieras que reduzcan sus carteras de bonos del Tesoro estadounidense debido a la preocupación por los riesgos de concentración y la volatilidad del mercado, citando a personas familiarizadas con el asunto

* Las autoridades instaron a los bancos a limitar las compras de bonos del Gobierno estadounidense y ordenaron a aquellos con una alta exposición que redujeran sus posiciones, aunque la recomendación no se aplica a las tenencias estatales. (Reporte de Chuck Mikolajczak; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)