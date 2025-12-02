Rendimientos de bonos Tesoro EEUU operan mixtos mientras operadores evalúan perspectivas de tasas

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 2 dic (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cotizaban mixtos el martes, pero dentro de un rango acotado, mientras los inversores reflexionaban sobre las perspectivas de la política monetaria de la Reserva Federal.

* El mercado ya ha descontado un recorte previsto de 25 puntos básicos del banco central estadounidense la semana que viene, y los operadores buscarán ahora orientación sobre más bajas al término de la reunión del 9 y 10 de diciembre.

* Los funcionarios de la Reserva Federal se encuentran ahora en un período de silencio y no se publicarán datos importantes antes de la reunión.

* El rendimiento de la deuda a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal, caía 2,5 puntos básicos, a 3,516%. El retorno de los bonos a 10 años subía 0,8 puntos básicos, a 4,104%, desde el 4,096% del lunes.

* La curva de rendimientos entre las notas a dos y 10 años se ha empinado unos tres puntos básicos, a 59 puntos básicos.

* En las últimas semanas, las expectativas de la Reserva Federal han oscilado entre la probabilidad de un recorte de las tasas o la de mantenerlas sin cambios, debido a las divergencias entre sus autoridades. Muchos funcionarios de la Fed han expresado su preocupación por la persistente alta inflación.

* Según la herramienta FedWatch del CME Group, los operadores de futuros sobre fondos de la Reserva Federal están valorando en un 87% la probabilidad de un recorte la semana que viene.

* Por su parte, el rendimiento de los bonos japoneses a 10 años bajó el martes, tras haber alcanzado un máximo de 17 años del 1,884%.

* El rendimiento se disparó el lunes después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo que el banco central considerará los "pros y contras" de subir las tasas de interés en su próxima reunión de política monetaria, dando la señal más fuerte hasta ahora de una subida a finales de este mes.

* Esto hizo subir los rendimientos de la deuda pública en todo el mundo. (Reporte de Karen Brettell. Editado en Español por Ricardo Figueroa)