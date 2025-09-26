Rendimientos de bonos Tesoro EEUU operan planos tras datos de inflación en línea con expectativas

Por Matt Tracy

WASHINGTON, 26 sep (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cotizaban prácticamente estables tras los datos del viernes, que mostraron una inflación de agosto en línea con las previsiones y un gasto de los consumidores que sorprendió al alza.

* El retorno del bono del Tesoro a 10 años subía 0,3 puntos básicos, a 4,177%. A principios de semana alcanzó su nivel más alto desde el 5 de septiembre.

* El rendimiento del bono a 30 años operaba estable en 4,753%.

* Los rendimientos se mantuvieron prácticamente sin cambios tras los datos de precios de los gastos de consumo personal, la medida de inflación preferida de la Reserva Federal, que cayeron en línea con las previsiones. El aumento intermensual de los bienes y servicios de consumo de julio a agosto fue del 0,3%.

* Otros datos mostraron un gasto de los consumidores de julio a agosto mayor de lo esperado, lo que sorprendió a algunos participantes en el mercado.

* Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron la semana pasada a pesar del recorte de tasas de 25 puntos básicos de la Fed en su reunión de septiembre, el primero desde diciembre del año pasado, y la señal del banco central para una mayor flexibilización en futuras reuniones.

* Bajaron después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló cautela en torno a la próxima decisión del banco central sobre las tasas de interés en sus comentarios del martes.

* Los mercados valoran ahora en un 85,5% la posibilidad de que la Fed recorte las tasas en 25 puntos básicos en octubre, y en un 14,5% la posibilidad de una pausa. Según los datos de LSEG, los futuros de los tipos de interés en Estados Unidos también prevén recortes de 44 puntos básicos hasta finales de año.

* El rendimiento a dos años, que suele reflejar las expectativas de tasas de interés, operaba prácticamente sin cambios respecto al cierre del jueves, en 3,661%.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro, que mide la diferencia entre la deuda a dos y 10 años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 51,5 puntos básicos. (Reporte de Matt Tracy en Washington; Editado en Español por Ricardo Figueroa)