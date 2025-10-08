Rendimientos de bonos Tesoro EEUU revierten pérdidas tras subasta y minutas de la Fed

WASHINGTON, 8 oct (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron el miércoles, con una tibia demanda de los inversores en una subasta de deuda a 10 años y unas minutas de la reunión del mes pasado del banco central que ofrecieron pocas sorpresas.

* En medio de un cierre del gobierno que ha frenado la entrega de indicadores económicos oficiales y con las expectativas del mercado de sucesivos recortes de tasas de la Reserva Federal en lo que queda de año, los analistas ven pocas razones para que los rendimientos de Estados Unidos salgan de su reciente rango de negociación.

* La subasta del miércoles de US$39.000 millones de bonos a diez años registró descensos en el ratio de cobertura de las pujas y en las compras por parte de cuentas indirectas, lo que apunta a un apetito inversor opaco.

* En tanto, las minutas de la reunión de septiembre del Comité Federal de Mercado Abierto mostraron que la mayoría se inclinaba por relajar la política monetaria de nuevo este año.

* "No fue una subasta floja, simplemente no fue genial", dijo Lou Brien, de DRW Trading. "La califiqué ligeramente hacia el lado pobre".

* Cuanto más tiempo pasan los mercados sin datos económicos del Gobierno federal, más difícil resulta para los inversores hacer apuestas, añadió.

* La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió 0,6 puntos básicos a 4,133%. El rendimiento del bono a 30 años ganó 0,1 puntos básicos, a 4,727%.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos del Tesoro estadounidense, que mide la diferencia entre los bonos a dos y diez años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situó en 54,5 puntos básicos positivos.

El rendimiento de la deuda del Tesoro estadounidense a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal, subió 1,4 puntos básicos, a 3,586%. (Reporte de Douglas Gillison en Washington; edición en español de Javier López de Lérida y Ricardo Figueroa)