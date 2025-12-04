Rendimientos de bonos Tesoro EEUU suben a la espera de reunión de la Fed

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 4 dic (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense subía el jueves, poniendo fin a una caída de tres días, ya que los inversores se alejaron de las compras de deuda y consolidaron posiciones antes de la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana, donde se espera que el banco central implemente un tercer recorte de tasas consecutivo.

* En las operaciones de última hora de la mañana en Nueva York, el rendimiento de los papeles de referencia a 10 años subía 3,4 puntos básicos al 4,092%, mientras que el retorno de los papeles a 30 años subía 2,7 puntos básicos al 4,752%.

* El rendimiento a dos años, que refleja los movimientos de las tasas de interés de la Fed, avanzaba 3,3 puntos básicos al 3,519%.

* "Hemos tenido una pequeña racha de rendimientos más bajos desde el lunes y, con el foco en la política monetaria, parece que los recortes de tasas siguieron ganando cada vez más impulso", dijo Jim Barnes, director de renta fija de Bryn Mawr Trust en Berwyn, Pensilvania.

* "Hoy se ve un ligero retroceso. Los datos de solicitudes de desempleo probablemente ayudaron un poco. Pero el mercado ya estaba operando a la baja incluso antes de que se publicaran los datos".

* Los retornos redujeron su avance después de que los datos de Revelio Labs, que desarrolla estimaciones mensuales de empleo a partir de perfiles de empleo en línea y otra información, mostraron que la economía perdió 9.000 empleos en noviembre, un segundo mes de descenso después de una caída de 9.100 estimada para octubre.

* El reporte eclipsó las cifras semanales de solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos, que cayeron a su menor nivel en más de tres años, aunque los analistas dijeron que los datos podrían haber sido sesgados a la baja por el feriado de Acción de Gracias.

* Las solicitudes iniciales de prestaciones estatales por desempleo cayeron en 27.000 a 191.000 ajustadas estacionalmente durante la semana que terminó el 29 de noviembre, el nivel más bajo desde septiembre de 2022. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 220.000 solicitudes para la última semana.

* El jueves, los futuros de las tasas de interés de Estados Unidos daban por descontado una probabilidad del 87% de un recorte de 25 puntos básicos la próxima semana, frente al 90% del miércoles, según mostró CME FedWatch. (Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss, editado por Rod Nickel)