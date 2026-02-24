Rendimientos de bonos Tesoro EEUU suben antes de discurso de Trump ante el Congreso

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 24 feb (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense apenas variaban o subían levemente el martes, ya que los inversores seguían sopesando las implicaciones de la sentencia de la Corte Suprema que anuló parte de los aranceles del presidente Donald Trump y esperaban su discurso ante el Congreso.

* Trump pronunciará el tradicional discurso sobre el estado de la Unión ante el Congreso el martes, lo que le brindará la oportunidad de persuadir a los votantes para que mantengan el control republicano de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

* También se espera que el presidente aborde la decisión de la Corte Suprema de la semana pasada sobre los aranceles, argumentando que el tribunal se equivocó y esbozando leyes alternativas que puede utilizar para restablecer la mayoría de los gravámenes a la importación que fueron anulados.

* A última hora de la mañana, el rendimiento de la deuda de referencia a 10 años subía un punto básico (pb) a 4,037%. El lunes alcanzó su nivel más bajo desde finales de noviembre.

* Los rendimientos a 30 años en Estados Unidos operaban entre estables o ligeramente a la baja durante la jornada, situándose en el 4,687%.

* En el extremo inicial de la curva, el rendimiento a dos años, que refleja las expectativas de tasas de interés, subía 2,1 pb a 3,461%.

* Más tarde, el martes, el Tesoro subastará 69.000 millones de dólares en bonos estadounidenses a dos años, sin cambios en el volumen respecto a la última venta.

* En otros segmentos del mercado de bonos, la curva de rendimiento se aplanó por décima sesión consecutiva el martes, con el diferencial entre los rendimientos a dos y diez años reduciéndose a 57 puntos básicos, en comparación con los 58,9 puntos básicos del lunes por la noche.

* La curva mostró un escenario de aplanamiento bajista, en el que las tasas a corto plazo están subiendo más rápido que los vencimientos a largo plazo. Esta situación probablemente refleja las expectativas de que la Reserva Federal podría continuar la pausa de su ciclo de recortes de tipos, ya que busca frenar el aumento de la inflación.

* Los futuros de los fondos federales de Estados Unidos del martes descontaban una relajación de unos 56 puntos básicos este año, lo que supone unas dos bajadas de tipos de 25 puntos básicos cada una. Esa expectativa se mantiene desde principios de 2026. No se espera la primera bajada de tasas hasta julio o septiembre. (Reporte de Gertrude Chávez-Dreyfuss; edición de Paul Simao; Editado en Español por Ricardo Figueroa)