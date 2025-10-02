Rendimientos de bonos Tesoro EEUU suben en una sesión de escasa actividad

Por Davide Barbuscia

NUEVA YORK, 2 oct (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subían ligeramente el jueves en medio de volúmenes escasos y la falta de datos económicos provocada por el cierre del gobierno estadounidense.

* El cierre, el decimoquinto desde 1981, entró en su segundo día el jueves sin señales de un acuerdo inminente entre republicanos y demócratas para reabrir las agencias gubernamentales.

* Debido al cierre del Gobierno, el jueves no se publicaron el informe sobre las solicitudes semanales de subsidios de desempleo ni los datos de los pedidos de fábrica de agosto.

* "Los volúmenes son escasos por lo que cualquier venta u operación en bloque tendrá un impacto desproporcionado", dijo John Velis, estratega macro para las Américas de BNY.

* Con pocos datos económicos disponibles, los inversores y los responsables a cargo de la política monetaria de la Reserva Federal probablemente darán más peso a las encuestas privadas o a estimaciones alternativas para evaluar la salud de la economía estadounidense.

* Una estimación de la Fed de Chicago, publicada el jueves, mostró que el desempleo estadounidense se mantuvo en el 4,3% en septiembre. La publicación ofreció un sustituto temporal para un informe mensual clave de empleo del Departamento de Trabajo, previsto para el viernes, que no se publicará debido al cierre.

* El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo que las autoridades del banco central se basarán en estos datos alternativos hasta que vuelvan las cifras oficiales.

* En tanto, un informe de la empresa de recolocación Challenger, Gray & Christmas publicado a primera hora del jueves mostró que los empleadores estadounidenses recortaron menos puestos de trabajo en septiembre, pero los planes de contratación se mantuvieron en su nivel más bajo desde 2009. La publicación se produjo un día después del decepcionante Informe Nacional de Empleo ADP del miércoles.

* Los datos Challenger "continuaron respaldando los datos laborales disponibles como muy débiles", dijo Andrew Brenner, jefe de renta fija internacional de NatAlliance, en una nota.

* Los operadores de futuros de tasas siguieron asignando una probabilidad del 99% a un recorte de los tipos de interés de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en su próxima reunión a finales de este mes, mostraron los datos de CME Group.

* El rendimiento de la deuda de referencia del Tesoro a 10 años subía un punto básico a 4,115%. Los rendimientos a dos años, que habían bajado seis puntos básicos el miércoles, subían unos dos puntos básicos a 3,565%. (Reporte de Davide Barbuscia; Editado en Español por Ricardo Figueroa)