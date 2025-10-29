Rendimientos de bonos Tesoro EEUU suben luego de que Powell pone en duda recorte en diciembre

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 29 oct (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron el miércoles después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, enfrió las expectativas de una baja de tasas en diciembre, enfatizando en que no estaba garantizada y que las opiniones están divididas entre los responsables de la política monetaria.

* El Banco Central recortó las tasas de interés un cuarto de punto porcentual por segunda vez este año, tal y como se esperaba, con la tasa de referencia a un día ahora en un rango objetivo del 3,75%-4,00%.

* Los agentes del mercado se mostraron sorprendidos por la disidencia del presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, quien se opuso a cualquier recorte de tasas dada la inflación persistente.

* El gobernador de la Fed, Stephen Miran, también discrepó abogando por una reducción de 50 puntos básicos (pb) en los costos de endeudamiento.

* En una conferencia de prensa posterior al anuncio del recorte de tasas, Powell dijo que los funcionarios de la Fed tuvieron dificultades para llegar a un consenso sobre la trayectoria futura de la política monetaria, señalando que una mayor flexibilización en diciembre "no es una conclusión inevitable".

* "El recorte de tasas era de esperar, comentarios de Powell quitaron algo de brillo al mercado que esperaba otro recorte en diciembre", dijo Michael Rosen, director de inversiones de Angeles Investments.

* Tras los comentarios de Powell, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió a su nivel más alto desde el 10 de octubre y cerró con un alza de 8,6 pb, en el 4,07%, mientras que el rendimiento a dos años, que refleja las expectativas de tasas de interés, avanzó a su nivel más alto en un mes, 10,8 pb, al 3,602%.

* El rendimiento a 10 años registró su mayor aumento diaria desde el 6 de junio, mientras que el rendimiento a dos años la mayor alza diario desde inicios de junio.

* El rendimiento de los bonos estadounidenses a 30 años subió 5,1 pb, a 4,562%.

* La Fed también anunció que reanudará las compras limitadas de valores del Tesoro, después de que los mercados monetarios mostraron señales de que la liquidez empieza a escasear, poniendo fin a su largo programa de reducción del balance, conocido como ajuste cuantitativo.

* La curva de rendimientos se aplanó tras los comentarios de Powell, con un diferencial entre los rendimientos de los bonos estadounidenses a dos y diez años de 46,1 pb , frente a los 48,4 puntos básicos del martes. (Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss. Editado en español por Ricardo Figueroa y Sofía Díaz Pineda)