Rendimientos de bonos Tesoro EEUU suben; mercado espera reunión de la Fed

(Actualiza con cotizaciones por la tarde; cambia redacción)

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 4 dic (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense subió el jueves, poniendo fin a una caída de tres días, ya que los inversores consolidaron posiciones antes de la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana, donde se espera que el banco central implemente un tercer recorte de tasas consecutivo.

* En las operaciones de la tarde en Nueva York, el rendimiento de los papeles de referencia a 10 años subía 5,2 puntos básicos al 4,108%, mientras que el retorno de los papeles a 30 años subía 4,1 puntos básicos al 4,766%.

* El rendimiento a dos años, que refleja los movimientos de las tasas de interés de la Fed, avanzaba 4,5 puntos básicos al 3,531%.

* Las solicitudes iniciales de prestaciones estatales por desempleo cayeron en 27.000 a 191.000 ajustadas estacionalmente durante la semana que terminó el 29 de noviembre, el nivel más bajo desde septiembre de 2022. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 220.000 solicitudes para la última semana.

* El jueves, los futuros de las tasas de interés de Estados Unidos daban por descontado una probabilidad del 87% de un recorte de 25 puntos básicos la próxima semana, frente al 90% del miércoles, según mostró CME FedWatch.

* La curva de rendimientos, que refleja las expectativas de política monetaria, apenas varió el jueves, con el diferencial entre los retornos de los papeles a dos y 10 años en 57,7 puntos básicos, frente a los 57,5 puntos básicos del miércoles.

(Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss. Editado en español por Javier Leira)