Rendimientos de bonos Tesoro EEUU suben mientras el cierre pospone el informe clave de empleo

Por Davide Barbuscia

NUEVA YORK, 2 oct (Reuters) -

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron ligeramente el viernes, ya que el aplazamiento de los datos laborales clave debido al cierre del gobierno de Estados Unidos dejó al mercado sin mucha convicción direccional.

* Con el cierre del gobierno de Estados Unidos el miércoles después de que los legisladores no lograron llegar a un acuerdo de financiación, el Departamento de Trabajo detuvo la publicación de un informe mensual de empleo, previsto para el viernes, que era crucial para la Reserva Federal y para los inversores para evaluar la salud de la economía de Estados Unidos y la dirección de las tasas de interés.

* Eso dejó al mercado luchando por hacerse una idea de la economía, utilizando estimaciones alternativas y encuestas privadas publicadas a principios de esta semana que seguían apuntando a una desaceleración gradual del mercado laboral.

* "Estamos atrapados en un mundo en el que tenemos que vivir con los datos privados y no con los datos del Gobierno, lo que provoca una gran incertidumbre en torno a lo que deberíamos hacer", dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de B. Riley Wealth.

* Los rendimientos del Tesoro, que se mueven de forma inversa a los precios, no variaron mucho tras los datos del ISM, salvo una breve caída de los rendimientos a dos años.

* El rendimiento de referencia a 10 años se situó por última vez en el 4,115%, con un alza de unos dos puntos básicos y medio más, mientras que el rendimiento a dos años se situaba en el 3,569%, con un alza de dos puntos.

(Reporte de Davide Barbuscia; Editado en Español por Ricardo Figueroa)